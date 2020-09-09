«Кибер-партизаны Беларуси» взломали сайт Академии МВД

Хакеры переименовали сайт в «Типа Академия МВД» и разместили на странице изображение с гербом «Погоня» и подписью «с любовью, Белорусские кибер-партизаны». Также на странице была ссылка, которая вела на некий файл.



Скриншот с сайта Академии МВД

Вечером 9 сентября сайт перестал открываться. Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен — впервые с ним возникли проблемы 4 сентября, пишет TUT.by .

Напомним, что ранее, 3 сентября, перестал работать официальный сайт МВД.

«Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем», — сообщили в пресс-службе МВД.

Неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы». На вечер 9 сентября ресурс все еще недоступен.

Также вечером 5 сентября стал недоступен и официальный сайт Белорусской торгово-промышленной палаты — до того на нем также разместили сообщение от «кибер-партизан Беларуси».