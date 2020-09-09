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Власти угрожают наказать родителей, водивших на митинги детей

10.09.2020 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Факты участия детей в несанкционированных митингах получат правовую оценку, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, фрагмент беседы которого с журналистами показал телеканал СТВ.

Как отметил Петришенко, ответственность за привлечение несовершеннолетних к участию в акциях полностью лежит на их родителях.

«Мы в обязательном порядке дадим соответствующую правовую оценку каждому родителю, который привлекал детей на несанкционированные мероприятия. Мы видели примеры школьников 12-13 лет — за них в полной мере несут ответственность родители», — сказал вице-премьер.

Петришенко является председателем Национальной комиссии по правам ребенка.

«Мы посмотрим с точки зрения действующих норм для того, чтобы наш правовой механизм еще большую защиту обеспечивал наших детей, и родители не подвергали опасности, мотивируя, а самое главное — умышленно их привлекая для участия в тех или иных незаконных акциях», — отметил Петришенко.

 
 
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Факты участия детей в несанкционированных митингах получат правовую оценку, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, фрагмент беседы которого с...
 
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