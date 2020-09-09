Под Минском прошли республиканские соревнования картингистов «Открытие сезона»

4-5 сентября 2020 года на новом картодроме РСТЦ ДОСААФ в д. Прилесье состоялись республиканские соревнования по картингу «Открытие сезона». Для юных картингистов это стало первой после долгого перерыва возможностью выехать на трассу и посостязаться за победу.

Отдельным пунктом программы «Открытия сезона» стали заезды в рамках учебно-тренировочных сборов «Малыш» — для самых юных участников соревнований.

Именно в этом виде соревнований оказалось больше всего участников, между которыми развернулась напряженная борьба за подиум. Победу по итогам двух заездов одержал шестилетний Миша Теленченко, который поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала почета с третьей квалификационной позиции. Второе место занял Егор Дорогов и третье — Владислав Дешук.

Свое место на подиуме Миша решил разделить с братом-близнецом Максимом: он тоже принимал участие в соревнованиях и после квалификации за пределами первой десятки, вылета с трассы и возвращения в строй сумел финишировать восьмым из четырнадцати участников. Поддержку братьям Теленченко в их выступлениях оказывает сеть «Бош Авто Сервис».

«Эти старты стали для ребят первой пробой сил с апреля, когда мы приняли решение возобновить тренировки. Много сил было вложено как в их подготовку, так и в улучшение материально-технической базы. Благодаря поддержке наших партнеров из «Бош Авто Сервис» мы смогли значительно улучшить характеристики картов, и от Миши и Максима требовалось лишь показать лучшее, на что они способны. И оба справились отлично!», — оценил выступление своих подопечных отец и тренер юных спортсменов — известный белорусский гонщик Александр Теленченко.

Соревнования «Открытие сезона» проходили также в классах «Rotax Max Micro», «Rotax Max Mini», «Rotax Max Junior», «Формула», «Формула-250»,«RotaxMax», «RotaxMaxDD-2», «KZ-2», «R-85», «ТК-Junior», «Max Junior», «ТК», «А-125», «Open», «World Formula».