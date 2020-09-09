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ЕС требовал от Сербии отказаться от учений в Беларуси

10.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз оказывал давление на Белград, требуя от него отказа от участия в учениях в сентябре в Беларуси, заявил в среду сербский министр обороны Александр Вулин.

"Нас просят отказаться от планировавшихся совместных с Беларусью военных учений, угрожая лишить нас европейского будущего и оказать более сильное давление на нашу политику и на наших людей в Косово и Метохии", - сказал министр, слова которого приводят сербские СМИ.

Как сообщалось, Вулин объявил о решении приостановить все совместные учения с другими странами, передает Интерфакс.

Прибытие военных из РФ и Сербии в Беларусь на международные антитеррористические белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020" планировалось с 10 по 15 сентября. Учения пройдут на полигоне "Брестский".

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии.

Учения пройдут на фоне политического кризиса в Беларуси. В стране почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву с ведома белорусских властей

 
 
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Евросоюз оказывал давление на Белград, требуя от него отказа от участия в учениях в сентябре в Беларуси, заявил в среду сербский министр обороны Александр Вулин.
 
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