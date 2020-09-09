ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвокат встретилась с Марией Колесниковой

10.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Адвокат Людмила Казак смогла встретиться со своей подзащитной Марией Колесниковой, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Мария чувствует себя хорошо и бодро, несмотря на пережитый стресс за последние двое суток. В камере у нее шесть соседок. В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали. Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы», - говорится в сообщении.

По словам адвоката, 7 сентября Колесникову задержали возле Национального художественного музея и доставили в ГУБОПиК, где она провела почти полдня.

Затем привезли в КГБ, где до позднего вечера от нее требовали согласиться добровольно покинуть Республику Беларусь. После того, как она отказалась, её насильно вывезли на беларусско-украинскую границу.

Людмила Казак обращает внимание, что документов о задержании у Марии Колесниковой на руках нет никаких. Ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября, в котором не указано кем, когда, где она была задержана. В связи с чем неясно, с какого времени исчислять 10-дневный срок, установленный для предъявления обвинения в отношении подозреваемого, заключённого под стражу.

Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу.

Все, что рассказала Мария адвокату, подтверждает историю Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которых заставляли вывезти Марию в Украину, сказано в сообщении.

«Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», - рассказал адвокат.

Людмила Казак ожидает, что завтра утром состоится допрос с участием Марии Колесниковой, которая находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Людмила Казак смогла встретиться со своей подзащитной Марией Колесниковой, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестные взломали сайт Академии МВД и разместили там сообщение от «кибер-партизан Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика