Адвокат встретилась с Марией Колесниковой

Источник материала: АФН

Адвокат Людмила Казак смогла встретиться со своей подзащитной Марией Колесниковой, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Мария чувствует себя хорошо и бодро, несмотря на пережитый стресс за последние двое суток. В камере у нее шесть соседок. В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали. Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы», - говорится в сообщении.

По словам адвоката, 7 сентября Колесникову задержали возле Национального художественного музея и доставили в ГУБОПиК, где она провела почти полдня.

Затем привезли в КГБ, где до позднего вечера от нее требовали согласиться добровольно покинуть Республику Беларусь. После того, как она отказалась, её насильно вывезли на беларусско-украинскую границу.

Людмила Казак обращает внимание, что документов о задержании у Марии Колесниковой на руках нет никаких. Ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября, в котором не указано кем, когда, где она была задержана. В связи с чем неясно, с какого времени исчислять 10-дневный срок, установленный для предъявления обвинения в отношении подозреваемого, заключённого под стражу.

Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу.

Все, что рассказала Мария адвокату, подтверждает историю Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которых заставляли вывезти Марию в Украину, сказано в сообщении.

«Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», - рассказал адвокат.

Людмила Казак ожидает, что завтра утром состоится допрос с участием Марии Колесниковой, которая находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса.