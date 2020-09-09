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Народный артист РФ, кинорежиссер Павел Чухрай. Стыдно за Россию, как наша власть поддерживает кровавый режим Лукашенко
Источник материала: Партизан
Известный российский кинорежиссер - автор фильмов "Вор", "Водитель для Веры", "Русская игра" - на
Народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Павел Чухрай:
Стыдно и горько смотреть, как наша страна, наша власть, со всё большей решительностью поддерживает, изолгавшийся режим Лукашенко.
Для справки:
Народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Павел Чухрай снял не так много картин, но все они сразу же западают на зрителя. Потому что талантливо придуманы. Кинорежиссер освоил профессию оператора, проявил себя и как сценарист. Как правило, каждая картина отмечена фестивальной наградой. Характерно, что в его фильмах всегда удачно подобран актерский состав. Похоже, что это качество – семейное - так было и с картиной его отца - Георгия Чухрая «Баллада о солдате».
Павел Георгиевич дебютировал в 1977 году – кинокартина «Ты иногда вспоминай».
А в 2017 году фильмография режиссера пополнилась еще одним звездным проектом – драмой «Холодное танго».
Этим фильмом открывался XXVIII кинофестиваль «Кинотавр», который проходил в начале лета в Сочи. Режиссер удостоился специального приза фестиваля в номинации «За честь, достоинство и преданность кинематографу».
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Народный артист РФ, кинорежиссер Павел Чухрай. Стыдно за Россию, как наша власть поддерживает кровавый режим Лукашенко
Известный российский кинорежиссер - автор фильмов "Вор", "Водитель для Веры", "Русская игра" - на Эхо Москвы предложил коллегам отреагировать на ситуацию в Беларуси
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