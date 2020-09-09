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Народный артист РФ, кинорежиссер Павел Чухрай. Стыдно за Россию, как наша власть поддерживает кровавый режим Лукашенко

10.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский кинорежиссер - автор фильмов "Вор", "Водитель для Веры", "Русская игра" - на Эхо Москвы предложил коллегам отреагировать на ситуацию в Беларуси



Народный артист РФ, кинорежиссер Павел Чухрай. Стыдно за Россию, как наша власть поддерживает кровавый режим Лукашенко

Народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Павел Чухрай: 


Стыдно и горько смотреть, как наша страна, наша власть, со всё большей решительностью поддерживает, изолгавшийся режим Лукашенко.

 Омерзительно слышать ложь, которая звучит из российских государственных СМИ в отношении того, что на самом деле происходит в Беларуси.

 Если бы было коллективное письмо научной и творческой интеллигенции, обращённое к нашей власти, с требованием прекратить поддерживать незаконный и кровавый режим Лукашенко, я бы такое письмо подписал.


Для справки:

Народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Павел Чухрай снял не так много картин, но все они сразу же западают на зрителя. Потому что талантливо придуманы. Кинорежиссер освоил профессию оператора, проявил себя и как сценарист. Как правило, каждая картина отмечена фестивальной наградой. Характерно, что в его фильмах всегда удачно подобран актерский состав. Похоже, что это качество – семейное - так было и с картиной его отца - Георгия Чухрая «Баллада о солдате». 


Павел Георгиевич дебютировал в 1977 году – кинокартина «Ты иногда вспоминай». 

А в 2017 году фильмография режиссера пополнилась еще одним звездным проектом – драмой «Холодное танго». 

Этим фильмом открывался XXVIII кинофестиваль «Кинотавр», который проходил в начале лета в Сочи. Режиссер удостоился специального приза фестиваля в номинации «За честь, достоинство и преданность кинематографу».

 
 
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Известный российский кинорежиссер - автор фильмов "Вор", "Водитель для Веры", "Русская игра" - на Эхо Москвы предложил коллегам отреагировать на ситуацию в Беларуси
 
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