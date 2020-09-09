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Лукашенко: Решение о новых президентских выборах может быть принято на Всенародном собрании

10.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил, что проведение Всебелорусского народного собрания планируется в декабре 2020 года или в январе 2021 года.




"В декабре-январе проведем Всебелорусское народное собрание. Это съезд белорусского народа, половина вопросов политических, половина экономических - план на пятилетку", - заявил Лукашенко в интервью руководителям российских СМИ в эфире RT.

По его словам, на этом съезде "пропишем все по срокам вплоть до президентских выборов, если такое очень нужно".

Как сообщалось, в январе 2020 года Лукашенко анонсировал проведение Всебелорусского народного собрания в течение года. Дата проведения мероприятия не называлась.

Всебелорусское народное собрание пройдет в Беларуси в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что проведение Всебелорусского народного собрания планируется в декабре 2020 года или в январе 2021 года.
 
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