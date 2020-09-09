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Уволили командира отделения МЧС - он предупредил жильцов, что их БЧБ-флаг едут снимать

10.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

9 сентября из пожарной аварийно-спасательной части №2 Фрунзенского района уволили Максима Сташулёнка. Работы и служебного жилья командиру отделения фактически стоило одно сообщение в чате “Страна для жизни”: пожарный предупредил жителей квартала “Каскад”, что МЧС планирует снять вывешенный между домами большой бело-красно-белый флаг.

Уволили командира отделения МЧС - он предупредил жильцов, что их БЧБ-флаг едут снимать
Максим Сташулёнок / Viber
Максим рассказал Еврорадио, почему решил написать такое сообщение и что планирует делать после.

— Восьмого сентября я услышал в части, что пожарные планируют снимать флаг, и написал об этом в канале “Страна для жизни”. Планировал отправить пост администратору, но написал в чат в открытом доступе. 

Моё сообщение заметил кто-то из начальства. Я написал это в 11 часов, а в 16 меня уже вызвали на разговор по поводу увольнения, — рассказывает Максим Сташулёнок.

Пожарного обвинили в нарушении присяги, двух пунктов трудового контракта и подписки о неразглашении. Максим был несогласен, стал спорить и обратился к юристам. 9 сентября утром его снова вызвали к начальству — на этот раз чтобы подписать заявление об увольнении. Из всех перечисленных накануне причин там было указано только нарушение контракта. 

Уволили Максима по статье 172.6 — прекращение службы в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о службе в качестве основания для его досрочного расторжения или прекращения его действия. К заявлению приложили скриншот сообщения из чата “Страна для жизни”.


Так пытались снять БЧБ флаг в "Каскаде" 5 сентября / Юлия Матузова, Еврорадио

— Мне говорили увольняться по собственному желанию, но я отказался. Я хочу продолжать работать в МЧС. Я работаю в части больше восьми лет. Надежда маленькая, но я всё же хочу добиться справедливости и вернуться на службу. Завтра встречаюсь с адвокатом, которого мне помог найти волонтёр. Мои друзья обратились за помощью в СМИ, — продолжает Максим.

Помимо того, что Сташулёнок за один день лишился любимой работы, его ещё и выселяют из служебной квартиры. А у парня беременная жена и трёхлетний ребёнок. Семья должна собрать вещи в течение трёх дней.




— Вчера поддержать меня под окна подошли человек тридцать пожарных. Хотя открытой поддержки от коллег пока нет, я немного даже расстроился по этому поводу. Понимаю, что очень многие просто боятся. На кухне обсуждают, но ничего не предпринимают, — делится пожарный.

— А как вы вообще относитесь к тому, что пожарных отправляют снимать флаги?

— Да понятное дело, как я отношусь! Иначе бы не писал то сообщение. И большинство сотрудников МЧС разделяют мою точку зрения.

8 сентября пожарные действительно выехали в “Каскад”, чтобы убрать флаг. Но снимать уже было нечего — об этом заранее позаботились жильцы.

Известен также случай, когда сотрудник МЧС, поднятый в люльке к флагу между домами на проспекте Дзержинского, не стал снимать его, а только расправил — и спустился на землю. Флаг тогда всё-таки сняли сотрудники милиции в штатском, которые поднялись к нему вместо пожарного.
 
 
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9 сентября из пожарной аварийно-спасательной части №2 Фрунзенского района уволили Максима Сташулёнка. Работы и служебного жилья командиру отделения фактически...
 
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