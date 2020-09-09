Уволили командира отделения МЧС - он предупредил жильцов, что их БЧБ-флаг едут снимать

рассказал Еврорадио, почему решил написать такое сообщение и что планирует делать после. МаксимЕврорадио, почему решил написать такое сообщение и что планирует делать после.





— Восьмого сентября я услышал в части, что пожарные планируют снимать флаг, и написал об этом в канале “Страна для жизни”. Планировал отправить пост администратору, но написал в чат в открытом доступе.





Моё сообщение заметил кто-то из начальства. Я написал это в 11 часов, а в 16 меня уже вызвали на разговор по поводу увольнения, — рассказывает Максим Сташулёнок.





Пожарного обвинили в нарушении присяги, двух пунктов трудового контракта и подписки о неразглашении. Максим был несогласен, стал спорить и обратился к юристам. 9 сентября утром его снова вызвали к начальству — на этот раз чтобы подписать заявление об увольнении. Из всех перечисленных накануне причин там было указано только нарушение контракта.





Уволили Максима по статье 172.6 — прекращение службы в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о службе в качестве основания для его досрочного расторжения или прекращения его действия. К заявлению приложили скриншот сообщения из чата “Страна для жизни”.









Так пытались снять БЧБ флаг в "Каскаде" 5 сентября / Юлия Матузова, Еврорадио





— Мне говорили увольняться по собственному желанию, но я отказался. Я хочу продолжать работать в МЧС. Я работаю в части больше восьми лет. Надежда маленькая, но я всё же хочу добиться справедливости и вернуться на службу. Завтра встречаюсь с адвокатом, которого мне помог найти волонтёр. Мои друзья обратились за помощью в СМИ, — продолжает Максим.





Помимо того, что Сташулёнок за один день лишился любимой работы, его ещё и выселяют из служебной квартиры. А у парня беременная жена и трёхлетний ребёнок. Семья должна собрать вещи в течение трёх дней.

















— Вчера поддержать меня под окна подошли человек тридцать пожарных. Хотя открытой поддержки от коллег пока нет, я немного даже расстроился по этому поводу. Понимаю, что очень многие просто боятся. На кухне обсуждают, но ничего не предпринимают, — делится пожарный.





— А как вы вообще относитесь к тому, что пожарных отправляют снимать флаги?





— Да понятное дело, как я отношусь! Иначе бы не писал то сообщение. И большинство сотрудников МЧС разделяют мою точку зрения.





8 сентября пожарные действительно выехали в “Каскад”, чтобы убрать флаг. Но снимать уже было нечего — об этом заранее позаботились жильцы.





Известен также случай, когда сотрудник МЧС, поднятый в люльке к флагу между домами на проспекте Дзержинского, не стал снимать его, а только расправил — и спустился на землю. Флаг тогда всё-таки сняли сотрудники милиции в штатском, которые поднялись к нему вместо пожарного.







