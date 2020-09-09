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Пенсионер приручил аиста: как живет птица, которую спас человек
10.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Историю чудесного спасения аистенка, которого родители еще неоперившимся птенцом выбросили из гнезда,
© Sputnik / Инна Гришук
Пока Гоша не умел летать, он гулял во дворе, а ночь проводил в вольере. Новый хозяин кормил птенца пять раз в день. В меню была килька, говядина, куриные сердечки, печенка и пупки. По наблюдениям Николая Михайловича, Гоша рос быстрее, чем его родной брат в гнезде, выглядел более крупным и крепким.
В августе Гоша самостоятельно научился летать. Встал на крыло даже раньше, чем птенец из гнезда, которого навыкам полета учил папа-аист. Правда, стаю себе воспитанник Николая Михайловича почему-то не нашел. Все аисты уже улетели в теплые края, а Гоша остался. Сейчас он летает по окрестностям, бродит по лугам и болотам, может залететь к соседям, если увидит, что там есть, чем угоститься. Каждый день он обязательно возвращается в родной двор - здесь его всегда ждет угощение.
В начале осени история птицы получила неожиданный поворот –
"Скорее всего, летом большую часть корма ей приносил самец. Ему приходилось кормить и вылупившегося птенца, и самку-аиста, поэтому от второго птенца пришлось избавиться. Когда самец улетел, птица осталась без еды и сильно ослабла. А потом увидела, что здесь есть еда и прилетела во двор", – говорит Николай Михайлович.
© Sputnik / Инна Гришук
Аистенок много времени проводит за пределами двора, но людей не боится
Скорее всего, если бы не хозяин Гоши, который каждый день снабжает его едой, самка аиста могла погибнуть. Если понаблюдать за птицами, можно заметить, что дружбы у них нет. Спустя несколько дней, когда самка аиста окрепла, она даже начала бить Гошу, пытаясь вырвать у него лишнюю рыбку или кусок куриной печени, которые дает птицам Николай Михайлович.
По его словам, он не прекратит ухаживать за птицами. Но больше всего тревожится за Гошу, который стал домашним питомцем. Николай Михайлович верит, что юный аист хорошо перенесет зиму и не забудет дорогу в родной двор.
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Воспитанный человеком аист Гоша живет в Новогрудском районе. Еще неоперившимся птенцом его спас местный пенсионер. История получила неожиданный поворот: к Гоше...
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