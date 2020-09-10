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Азаренко разгромила Мертенс в полуфинале US Open, следующая соперница - Серена Уильямс

10.09.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№ 27) вышла в полуфинал US Open, разгромив бельгийку Элизе Мертенс (№ 16) — 6:1, 6:0.


Фото: Reuters

В первом сете Азаренко выиграла все геймы на подаче Мертенс и лишь раз ошиблась на своей — 6:1.

Еще мощнее Виктория выглядела во втором сете, вообще не отдав сопернице ни одного гейма — 6:0.

По пути к полуфиналу Виктория Азаренко помимо Элизе Мертенс поочередно одолела австрийку Барбару Хаас, свою соотечественницу Арину Соболенко, польку Игу Швентек и чешку Каролину Мухову. За весь турнир белоруска проиграла лишь один сет.

В полуфинале в пятницу Азаренко сыграет против шестикратной чемпионки US Open Серены Уильямс. К слову, в 2012 и 2013 годах американка побеждала в финале именно Викторию.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№ 27) вышла в полуфинал US Open, разгромив бельгийку Элизе Мертенс (№ 16) - 6:1, 6:0.
 
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