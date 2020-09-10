Вкусно и просто. Горячая закуска из лаваша с курицей и баклажанами

Ингредиенты
|Лаваш армянский
|2 листа
|Куриная грудка
|500–600 г
|Лук
|1 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Баклажан
|1 шт.
|Чеснок
|2 зубчика
|Соль, перец черный молотый
|по вкусу
|Масло растительное
|для жарки
|Зелень
|по вкусу
Куриную грудку отвариваем, охлаждаем и нарезаем небольшими кусочками. Морковь натираем на крупной терке, лук нарезаем кубиками, зубчик чеснока мелко рубим.
В сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем в нем лук. Затем добавляем чеснок и морковь и жарим на небольшом огне минут 10. Кладем нарезанное мясо и жарим все вместе минут 5–6. Выкладываем в миску, добавляем мелко нарезанную зелень и чеснок.
Баклажан нарезаем небольшими кубиками и обжариваем в небольшом количестве хорошо разогретого растительного масла до готовности, 6–7 минут. Обжаренный баклажан добавляем к курице и овощам. Начинку солим, перчим.
Лаваш нарезаем на шесть одинаковых квадратов. На каждый квадрат кладем начинку из курицы и баклажана, сворачиваем трубочкой или заворачиваем конвертом и обжариваем с двух сторон в хорошо разогретом растительном масле до красивого золотистого цвета. Приятного аппетита!