Вкусно и просто. Горячая закуска из лаваша с курицей и баклажанами

Ингредиенты

Лаваш армянский 2 листа Куриная грудка 500–600 г Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Баклажан 1 шт. Чеснок 2 зубчика Соль, перец черный молотый по вкусу Масло растительное для жарки Зелень по вкусу

Куриную грудку отвариваем, охлаждаем и нарезаем небольшими кусочками. Морковь натираем на крупной терке, лук нарезаем кубиками, зубчик чеснока мелко рубим.

В сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем в нем лук. Затем добавляем чеснок и морковь и жарим на небольшом огне минут 10. Кладем нарезанное мясо и жарим все вместе минут 5–6. Выкладываем в миску, добавляем мелко нарезанную зелень и чеснок.

Баклажан нарезаем небольшими кубиками и обжариваем в небольшом количестве хорошо разогретого растительного масла до готовности, 6–7 минут. Обжаренный баклажан добавляем к курице и овощам. Начинку солим, перчим.

Лаваш нарезаем на шесть одинаковых квадратов. На каждый квадрат кладем начинку из курицы и баклажана, сворачиваем трубочкой или заворачиваем конвертом и обжариваем с двух сторон в хорошо разогретом растительном масле до красивого золотистого цвета. Приятного аппетита!