ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкусно и просто. Горячая закуска из лаваша с курицей и баклажанами

10.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Горячая закуска из лаваша с курицей и баклажанами

Фото: cook-s.ru

Ингредиенты

Лаваш армянский 2 листа
Куриная грудка 500–600 г
Лук 1 шт.
Морковь 1 шт.
Баклажан 1 шт.
Чеснок 2 зубчика
Соль, перец черный молотый по вкусу
Масло растительное для жарки
Зелень по вкусу

Куриную грудку отвариваем, охлаждаем и нарезаем небольшими кусочками. Морковь натираем на крупной терке, лук нарезаем кубиками, зубчик чеснока мелко рубим.

В сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем в нем лук. Затем добавляем чеснок и морковь и жарим на небольшом огне минут 10. Кладем нарезанное мясо и жарим все вместе минут 5–6. Выкладываем в миску, добавляем мелко нарезанную зелень и чеснок.

Баклажан нарезаем небольшими кубиками и обжариваем в небольшом количестве хорошо разогретого растительного масла до готовности, 6–7 минут. Обжаренный баклажан добавляем к курице и овощам. Начинку солим, перчим.

Лаваш нарезаем на шесть одинаковых квадратов. На каждый квадрат кладем начинку из курицы и баклажана, сворачиваем трубочкой или заворачиваем конвертом и обжариваем с двух сторон в хорошо разогретом растительном масле до красивого золотистого цвета. Приятного аппетита!

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен

Самое популярное

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы любите блюда из лаваша с начинкой, то вас порадует сытная, нежная и вкусная закуска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко разгромила Мертенс в полуфинале US Open, следующая соперница - Серена Уильямс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика