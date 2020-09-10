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Азаренко разгромила Мертенс и пробилась в полуфинал US Open
Источник материала: Навiны
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27 WTA) разгромила бельгийку Элизе Мертенс (16 WTA) со счетом 6:1, 6:0.
На пути к полуфиналу, где встретится с шестикратной чемпионкой US Open Сереной Уильямс (8 WTA), бывшая первая ракетка мира побеждала австрийку Барбару Хаас, белоруску Арину Соболенко, польку Игу Швентек и чешку Каролину Мухову. За весь турнир она пока проиграла лишь один сет.
Благодаря победе над Мертенс Азаренко поднялась на 10 позиций в
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27 WTA) разгромила бельгийку Элизе Мертенс (16 WTA) со счетом 6:1, 6:0.
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