Азаренко разгромила Мертенс и пробилась в полуфинал US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27 WTA) разгромила бельгийку Элизе Мертенс (16 WTA) со счетом 6:1, 6:0.

На пути к полуфиналу, где встретится с шестикратной чемпионкой US Open Сереной Уильямс (8 WTA), бывшая первая ракетка мира побеждала австрийку Барбару Хаас, белоруску Арину Соболенко, польку Игу Швентек и чешку Каролину Мухову. За весь турнир она пока проиграла лишь один сет.