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Азаренко разгромила Мертенс и пробилась в полуфинал US Open

10.09.2020 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27 WTA) разгромила бельгийку Элизе Мертенс (16 WTA) со счетом 6:1, 6:0.

На пути к полуфиналу, где встретится с шестикратной чемпионкой US Open Сереной Уильямс (8 WTA), бывшая первая ракетка мира побеждала австрийку Барбару Хаас, белоруску Арину Соболенко, польку Игу Швентек и чешку Каролину Мухову. За весь турнир она пока проиграла лишь один сет.

Благодаря победе над Мертенс Азаренко поднялась на 10 позиций в онлайн-ретинге и занимает 17-е место. У Соболенко — 12-е, у Саснович — 98-е.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27 WTA) разгромила бельгийку Элизе Мертенс (16 WTA) со счетом 6:1, 6:0.
 
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