Мария Колесникова подтвердила рассказ о своем похищении и дополнила его новым ужасными подробностями

Источник материала: Ежедневник

Мария Колесникова, которая находится сейчас в СИЗО на Володарского, смогла встретиться со своим адвокатом и рассказать, что происходило с ней последние трое суток.

Напомним, что в Мария Колесникова, как и многие другие члены Координационного совета, признана подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Беларуси (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь). При этом она была схвачена утром 7 сентября прямо на улице, а адвокат смогла попасть к ней только вечером 9 сентября.

Как сообщает телеграмм-канал штаба Бабарико, адвокат Людмила Казак рассказала, что Мария Колесникова сейчас чувствует себя хорошо, хотя ранее ей пришлось оказать медицинскую помощь. Так как у нее поднялось давление и начало беспокоить сердце. Кроме того, на теле женщины есть ушибы и ссадины и болят руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали.

Важно отметить, что не встречаясь с Родненковым и Кравцовым, с которым ее пытались выдворить из страны, Мария Колесникова полностью подтвердила их рассказ.

Ее схватили возле Национального художественного музея, то есть, как и рассказывала случайная свидетельница. Марию доставили сначала в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, которым руководит тот самый полковник Карпенков, разбивавший стекла в уже ставшем известном кафе. Потом из ГУБОПиК, Марию доставили в КГБ, где начали требовать покинуть страну. При этом звучали и угрозы физической расправы. Когда Колесникова отказалась, ее насильно доставили на белорусско-украинскую границу. Ну а дальше происходило все, как и рассказывали ее коллеги.

Важный момент: Марии Колесниковой вручили только постановление об избрании меры пресечения, санкционированное Генеральной прокуратурой 8 сентября, в котором не указано кем, когда и где она была задержана. Постановления о задержании с указанием причин также нет. То есть, говоря юридическим языком, сутки Марию Колесникову удерживали незаконно, что нельзя оценивать никак иначе, как похищение. Также считает и Мария Колесникова, которая вместе со своим адвокатом намерена добиваться справедливости.