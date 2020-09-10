В Солигорске шахтер приковал себя наручниками в забое и отказался покидать шахту до выполнения требований

Источник материала: Tut.by

Шахтер Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию и собирается находиться в шахте до начала выполнения своих требований. Об этом сообщает стачком «Беларуськалия», эта же информация размещена на странице «ВКонтакте» Юрия Корзуна.



Фото: Вконтакте / Юрий Корзун

В своем обращении он пишет, что 8 сентября ему исполнилось 42 года и всю свою сознательную жизнь он жил при Александре Лукашенко. Он уверен, что остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу смогут только рабочие предприятий.

— Сегодня я делаю свой выбор. Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт — 305 м. Жму STOP! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований, — написал он в обращении.



Фото: Вконтакте / Юрий Корзун

— Требую немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко, — озвучил Корзун свои требования.

Он также отметил, что идет на этот шаг в уравновешенном психологическом состоянии, и подчеркивает, что протест — исключительно мирный.

— Намерение нанести себе, либо окружающим физические травмы или совершить самоубийство не имею, — дополнил он.

По информации стачечного комитета, к шахтеру направились начальник участка и главный инженер.

Получить комментарий в пресс-службе «Беларуськалий» ранним утром не удалось.