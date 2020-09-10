«Частота секса сильно уменьшилась». Психолог отвечает мужчине, который переживает из-за отношений с женой

Источник материала: Tut.by

Мы возвращаемся к публикации писем наших читателей, которые просят консультации у психолога. Сегодня — очередная мужская история. Читатель пишет, что после рождения дочери ему не хватает секса с женой.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мне 35 лет, зовут Сергей, со своей будущей женой мы познакомились в 2006-м, ей было 17, а мне 21. Любовь-морковь и отношения. Первый интим у нас случился примерно через 7 месяцев. Я был не сильно опытен, а у нее и вовсе все случилось в первый раз. Можно сказать, что всему учились сами, доходили опытным путем.

Поженились мы в 2011 году. В плане интима как до брака так и после, у нас все было хорошо. Страсть, то притухала, то вспыхивала с новой силой, а то и выходила на новый уровень.



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В 2015 г. у нас родилась доченька. Ее мы обожаем. И примерно с этого периода у нас начался период охлаждения. Я прекрасно понимал, что супруге не до меня. Ей нужно восстановить здоровье и моральное состояние. В какой-то момент вроде всё восстановилось. Однако частота секса сильно уменьшилась. Если ранее это было три или четыре раза в неделю, то стало один раз в неделю или итого меньше. Я не хочу и не собираюсь идти налево. Я дорожу нашей семьей и отношениями. Я стал «добирать» недостающее самоудовлетворением. На сегодняшний день ситуация выглядит так: секс с женой раз-два в неделю и еще три-четыре раза самостоятельно. Сложность в том, что мне уже стало проще уединиться, нежели начать «приставать» к жене с этим вопросом. Что можете посоветовать? Как преодолеть это? Куда двигаться и как. Супруга не потеряла привлекательность в мох глазах. Она меня все так же возбуждает. Мы много говорили с ней об этом. На пару недель становится лучше, затем возвращается в то же русло. Что делать?



Янина КоновкоПсихолог «Центра успешных отношений» Психолог

— Ситуацию, которую вы описываете, проживает большое количество семей. Та страсть и то количество секса, которое наблюдается в паре в начале отношений, — это не тот период, на который нужно ориентироваться. Именно такой частой и яркой сексуальной жизни впоследствии у пары уже не будет. Но будет более глубокая, по-настоящему интимная близость между мужем и женой. Кроме того, необходимо учитывать уровень половой конституции обоих партнеров (тесты есть в интернете для мужчин и женщин) — это физиологическая потребность в сексе, наследуется генетически, и ее нельзя изменить, но всегда можно разговаривать, выявлять причины нежелания секса и работать над их устранением.



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Из вашего письма не очень понятно, что именно происходит с женой — почему сейчас ей хочется секса меньше, что происходит с ней на внутреннем плане? Возможно, ей не нравится собственное тело после родов, она считает его непривлекательным и не достойным обнажения и наслаждения (с этим вопросом в той или иной степени сталкивается подавляющее большинство женщин); возможно, ее новый статус мамы доминирует среди остальных ролей, ей сложно переключаться, настраиваться на секс; возможно, сила наслаждения во время секса тоже претерпела свои изменения после родов, и сейчас она уже не испытывает былого удовольствия; а может, есть череда накопленных обид и недопонимания в вашу сторону, что не позволяет сблизиться с вами психологически в первую очередь. Но все вышеперечисленные вопросы можно и нужно решать. Лучше всего совместно обратиться за помощью к психологу или сексологу. Далее специалист подскажет план работы для вашей пары.

Книги, которые я рекомендую к прочтению:

Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. «Основы сексологии»; М.В. Екимов, В.М. Гьерде «Женская сексуальность и антропогенез»; Л. Минц «Точка наслаждения»; Э.Нагоски «Как хочет женщина»; Д.Бергнер «Чего хотят женщины? Наука о природе женской сексуальности»; Й. Дрент «Вагина. История заблуждений»; М.Яффе, Э. Фенвик «Секс в жизни женщины», «Секс в жизни мужчины»