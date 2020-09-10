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Что это за блюдо? Проверьте в тесте свою кулинарную интуицию
Источник материала: Tut.by
Вы любите готовить? А что-то действительно необычное? Предлагаем себя проверить: шеф-повар минской доставки продуктов Евгений Макаревич зашифровал в этом тесте разные блюда — а вы попробуйте по названиям и ингредиентам догадаться, что загадано в каждом вопросе.
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Вы любите готовить? А что-то действительно необычное из других кухонь мира? Предлагаем себя проверить: шеф-повар зашифровал в этом тесте самые разные блюда....
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