Физики предложили радикальную теорию о «звездных инопланетянах»

Физики из университета Нью-Йорка Луис Анчордоки и Юджин Чудновский выдвинули гипотезу о том, что жизнь может зарождаться и развиваться внутри звезд.

По мнению ученых, возможно существование гипотетических монопольных частиц, которые могут представлять собой основу жизни внутри звезд. По мнению авторов гипотезы, такие «космические ожерелья» могут представлять собой основу для жизни примерно так, как структуры ДНК и РНК составляют основу жизни на Земле. Работа, в которой описывается данная гипотеза, была опубликована в издании Letters in High Energy Physics, передает «Новое время» .

На самом деле, ни монополи (элементарные частицы с одним магнитным полем), ни космические струны (одномерные линейные космические объекты) до сих пор не были обнаружены. Но исследователи предполагают, что такие струны могут возникать в результате последовательности фазовых переходов, нарушающих симметрию.

Сначала возникают монополи, а затем и струны. Со временем они могут соединяться в двух- и даже трехмерные структуры, поясняют авторы работы. И это в чем-то аналогично хорошо известным нам химическим связям.

Такие сложные структуры потенциально могут нести некоторую информацию и даже воспроизводить себя. Ведь у них есть практически неисчерпаемый источник информации — термоядерная энергия звезды. По мнению Чудновского, различные эволюционные процессы могут сильно усложнить такие структуры — вплоть до развития у них своего интеллекта.

В качестве косвенного доказательства того, что подобные структуры могут существовать, ученые приводят хорошо известный феномен «ускоренного охлаждения». Его суть в том, что некоторые звезды остывают быстрее, чем должны согласно расчетам в рамках традиционных моделей. У астрофизиков нет объяснения этому феномену. Но если предположить, что внутри этих звезд существуют некие таинственные структуры, которые потребляют часть их энергии, то это может объяснять, почему такие звезды остывают быстрее, чем должны.

Также ученые предполагают, что в поисках «ядерной» жизни можно обратить внимание на звезды, которые странным образом периодически затухают. Например, таким, как загадочная звезда EPIC 249706694. Эта двойная звезда в Млечном пути, расположенная в 350 световых годах от Земли, поставила в тупик астрофизиков. Ее светимость периодически сильно снижается, и сами периоды между этими событиями носят совершенно хаотический характер.

Авторы исследования намерены создать ряд компьютерных симуляций, которые позволят представить себе возможную структуру и поведение «космических ожерелий». Возможно, это не приведет нас напрямую к «таинственным инопланетянам», но может дать нам представление о монополях и струнах.

«Эта мысль просто захватывает — возможно, Вселенная заполнена разумной жизнью, которая настолько отличается от нашей, что мы даже не догадывались о ее существовании», — констатирует Чудновский.