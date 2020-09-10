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Канопацкая анонсировала создание политической партии
Источник материала: Навiны
Бывший кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила об учреждении в скором времени оргкомитета по созданию политической партии.
«В ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. Сейчас идет процесс согласования входящих в него кандидатур», —
Она также сообщила, что ею совместно с юристами инициативной группы подготовлены и направлены в Минюст документы на регистрацию общественного объединения «Право будущего».
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Бывший кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила об учреждении в скором времени оргкомитета по созданию политической партии.
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