Канопацкая анонсировала создание политической партии

Бывший кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила об учреждении в скором времени оргкомитета по созданию политической партии.

«В ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. Сейчас идет процесс согласования входящих в него кандидатур», — написала Канопацкая на своей странице Facebook.

Она также сообщила, что ею совместно с юристами инициативной группы подготовлены и направлены в Минюст документы на регистрацию общественного объединения «Право будущего».