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Белый дом отреагировал на похищения белорусских оппозиционеров
Источник материала: Навiны
Власти США выражают обеспокоенность по поводу похищений представителей оппозиции в Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, обнародованном Кейли Макинэни.
«США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси, сообщениями о похищении или насильственной высылке оппозиционных деятелей», — заявила пресс-секретарь.
Также в Белом доме призвали власти республики освободить всех несправедливо задержанных митингующих и политиков.
«США работают со своими международными партнерами с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил эти нарушения (ущемление свободы слова — ред.). Мы призываем белорусское правительство освободить всех тех, кто несправедливо содержится под стражей», — подчеркнула Макинэни и добавила, что президентские выборы в Беларуси не были настоящими.
Кроме того, Вашингтон в очередной раз отметил важность демократии.
«Огромное число мирно протестующих белорусов дает ясно понять, что правительство не может больше игнорировать призывы народа к демократии», — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.
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Власти США выражают обеспокоенность по поводу похищений представителей оппозиции в Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, обнародованном Кейли...
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