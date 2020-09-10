Белый дом отреагировал на похищения белорусских оппозиционеров

Власти США выражают обеспокоенность по поводу похищений представителей оппозиции в Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, обнародованном Кейли Макинэни.

«США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси, сообщениями о похищении или насильственной высылке оппозиционных деятелей», — заявила пресс-секретарь.

Также в Белом доме призвали власти республики освободить всех несправедливо задержанных митингующих и политиков.

«США работают со своими международными партнерами с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил эти нарушения (ущемление свободы слова — ред.). Мы призываем белорусское правительство освободить всех тех, кто несправедливо содержится под стражей», — подчеркнула Макинэни и добавила, что президентские выборы в Беларуси не были настоящими.

Кроме того, Вашингтон в очередной раз отметил важность демократии.

«Огромное число мирно протестующих белорусов дает ясно понять, что правительство не может больше игнорировать призывы народа к демократии», — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.