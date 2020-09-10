Латушко: Санкции ЕС будут введены в течение 2-х недель

Источник материала: АФН

Санкции Европейского против руководства Беларуси могут быть введены в течение 2-х недельЮ сообщил Член президиума Координационного совета в иммиграции Павел Латушко после встречи с госсекретарем МИД Германии Miguel Berger.

«Состоялась встреча с гос. секретарем МИД Германии Miguel Berger. Германия с Белорусским обществом! Следующий̆ шаг ЕС через две недели, а может и раньше», - сообщил Латушко в телеграм.

ЕС намерен ввести персональные санкции против высокопоставленных белорусских чиновников, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию выборов". Речь идет о запрете на въезд в Евросоюз и замораживании активов на территории ЕС. В списке уже больше 30 фамилий, включая главу МВД РБ Караева.

Три страны Балтии 31 августа ввели санкции против 30 высокопоставленных чиновников Беларуси, включая самого Лукашенко.