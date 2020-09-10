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Солигорский шахтер приковал себя наручниками под землей в знак протеста

10.09.2020 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун сегодня начал одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, сообщает стачком ОАО «Беларуськалий».

Солигорский шахтер приковал себя наручниками под землей в знак протеста
В обращении к гендиректору ОАО «Беларуськалий» Ивану Головатому он пишет, что требует прекращения насилия и отставки Лукашенко.

По информации Стачкома, Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию. Он собирается находиться в шахте до выполнения своих требований.

Перед спуском под землю Юрий Корзун опубликовал обращение в соцсети Вконтакте:
 
 
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Один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун сегодня начал одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что...
 
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