Солигорский шахтер приковал себя наручниками под землей в знак протеста

В обращении к гендиректору ОАО «Беларуськалий» Ивану Головатому он пишет, что требует прекращения насилия и отставки Лукашенко.





По информации Стачкома, Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию. Он собирается находиться в шахте до выполнения своих требований.





Перед спуском под землю Юрий Корзун опубликовал обращение в соцсети Вконтакте:







