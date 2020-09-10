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Гозман: Лукашенко - брат. Какой позор для нашей страны и для всех нас!

10.09.2020 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси – античная трагедия, битва Добра со Злом. Дай Бог удачи этим прекрасным и героическим людям.


Коллаж, соцсети

А у нас – позор. Мы опять на стороне Зла, в который раз уже.
В Минске ходят слухи об автозаках с российскими номерами, о том, что бандиты в штатском и с дубинками, нападающие на людей, присланы Россией. Это, да, гипотезы. Но наши пропагандисты в Минске – это реальность, прощение долгов на миллиард долларов и многое другое – тоже реальность. Арестованы уже все лидеры мирного протеста, а в Москве транслируют бред о заговоре Запада, который, кстати, и Навального отравил. И обнаглевший узурпатор, называющий себя младшим братом Путина – он получил добро на все и точно знает, что, если не справится – помогут. И все это на фоне молчания бОльшей части российского общества.

Путину Лукашенко, конечно, брат – брат по духу. Как и Ким Чен Ын, Асад, Мадуро, как все палачи, диктаторы или просто жлобы с уголовным прошлым, вроде Януковича. Если такие же мерзкие сорняки пробиваются в Европе или США – они тоже родня.  
 
Везде, где люди борются за свободу, против них наши власти выставляют наших соотечественников, везде среди карателей звучит русская речь. Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться. 
Захарова – дипломат, Путин – президент, Лукашенко – брат. Какой позор для всех нас.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси – античная трагедия, битва Добра со Злом. Дай Бог удачи этим прекрасным и героическим людям.
 
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