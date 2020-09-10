ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Deutsche Bank спрогнозировал наступление «эпохи беспорядка»

10.09.2020 08:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Аналитики Deutsche Bank подготовили исследование, в котором говорится, что в 2020 году, возможно, в мире наступает «эпоха беспорядка».

Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее исследование, которое есть у редакции.

По словам специалистов банка, характерными чертами новой эпохи станут возвышение экономики Китая над США и усиление противоборства двух этих стран, продолжение роста глобального долга, политика «вертолётных денег» от центробанков и усиление более молодых поколений, включая миллениалов, в том числе с точки зрения их электорального веса.

В прогнозе также добавляется, что государства столкнутся с ростом инфляции, а люди станут более озабочены вопросами климата. Вместе с этим аналитики предсказывают человечеству новую технологическую революцию.

Предполагается, что указываемый в исследовании «беспорядок» будет определять новую эпоху на первых порах, в течение десятилетия или больше.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитики Deutsche Bank подготовили исследование, в котором говорится, что в 2020 году, возможно, в мире наступает «эпоха беспорядка».
 
Новости дня
Новости разные
 
МИДы скандинавских и балтийских стран выступили с совместным заявлением по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика