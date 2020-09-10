Deutsche Bank спрогнозировал наступление «эпохи беспорядка»

РБК со ссылкой на соответствующее исследование, которое есть у редакции. Об этом пишетсо ссылкой на соответствующее исследование, которое есть у редакции.





По словам специалистов банка, характерными чертами новой эпохи станут возвышение экономики Китая над США и усиление противоборства двух этих стран, продолжение роста глобального долга, политика «вертолётных денег» от центробанков и усиление более молодых поколений, включая миллениалов, в том числе с точки зрения их электорального веса.





В прогнозе также добавляется, что государства столкнутся с ростом инфляции, а люди станут более озабочены вопросами климата. Вместе с этим аналитики предсказывают человечеству новую технологическую революцию.





Предполагается, что указываемый в исследовании «беспорядок» будет определять новую эпоху на первых порах, в течение десятилетия или больше.