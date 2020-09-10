МИДы скандинавских и балтийских стран выступили с совместным заявлением по Беларуси

пишет reform.by Министры иностранных дел восьми стран выражают солидарность с беларусским народом. Продолжающееся насилие в отношении мирных демонстрантов, угрозы применения военной силы, преследование журналистов, лишение их аккредитаций, блокировка сайтов и отключение интернета вызывают беспокойство и должны быть прекращены, заявили министры,reform.by





Главы МИД так выразили обеспокоенность по поводу уголовного дела против Координационного совета, а также запугивания и задержания членов совета. Координационный совет, включающий в себя представителей различных групп общества, может стать инструментов на пути к национальному диалогу, считают министры.





Министры иностранных дел стран NB8 призывают беларусски власти сотрудничать с ОБСЕ и руководством ОБСЕ, а также призывают немедленно освободить всех незаконно задержанных и провести полное и прозрачное расследование по фактам нарушений.



