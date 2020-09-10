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БХК просит спецдокладчика ООН обратить внимание на задержание адвокатов Знака и Салея

10.09.2020 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский Хельсинкский комитет обратился к спецдокладчику ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов в связи с задержанием члена президиума Координационного совета Максима Знака и адвоката члена президиума СК Марии Колесниковой Ильи Салея.




"Белорусский Хельсинкский Комитет обратился к Специальному докладчику ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов с сообщением о ситуации с адвокатами Максимом Знаком и Ильей Салеем", - говорится в сообщении Координационного совета, распространенном в среду.

Согласно своему мандату, спецдокладчик реагирует на полученную информацию о предполагаемых нарушениях, связанных с независимостью и беспристрастностью судей и с независимостью юридической профессии, направляя заинтересованным государствам письма с указанием предполагаемых нарушений и призывы к незамедлительным действиям, чтобы прояснить или довести до их сведения соответствующие случаи, отмечается в сообщении.

"В своем сообщении спецдокладчику Белорусский Хельсинкский комитет призвал предпринять незамедлительные действия в связи с задержанием адвокатов и направить правительству Белоруссии срочное сообщение о необходимости соблюдения основных принципов, касающихся роли юристов", - отметили в Координационном совете.

Максим Знак являлся адвокатом Виктора Бабарико, который баллотировался в президенты Беларуси на выборах, но не был зарегистрирован в качестве кандидата. Максим Знак также является членом президиума Координационного совета, который создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Илья Салей - адвокат Марии Колесниковой, руководителя Штаба Виктора Бабарико, которая является членом президиума КС.

Оба адвоката задержаны.

"Белорусский Хельсинкский Комитет считает данные действия вмешательством в профессиональную деятельность адвокатов и подрывом их независимости по политическим мотивам", - отмечается в сообщении.
 
 
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Белорусский Хельсинкский комитет обратился к спецдокладчику ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов в связи с задержанием члена президиума...
 
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