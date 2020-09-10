«Решение CAS не может быть оспорено»: суд запретил Семене состязаться с женщинами без понижения уровня тестостерона













Федеральный суд Швейцарии отклонил иск южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) с требованием отменить правила, касающиеся уровня тестостерона у спортсменок. Из-за новых требований двукратной олимпийской чемпионке запрещено участвовать в состязаниях, пока она не начнёт принимать препараты, снижающие в её организме концентрацию этого гормона.





В апреле 2018 года World Athletics приняла правила, регулирующие допуск к соревнованиям для спортсменок с высоким уровнем тестостерона. Они должны были вступить в силу осенью того же года. Согласно предписаниям, участницам международных соревнований в беге на дистанции от 400 м до одной мили нельзя иметь уровень тестостерона в сыворотке крови выше 5 нмоль/л.





Спортсменки с таким показателем должны либо снижать его с помощью гормональных препаратов и поддерживать необходимый уровень в течение шести месяцев перед стартом, либо состязаться с мужчинами или в отдельной категории. Принято считать, что уровень тестостерона у женщин колеблется на уровне от 0,06 до 1,68 нмоль/л, в то время как для мужчин нормой является 7,7—29,4 нмоль/л.





Семеня выступила с критикой новых требований легкоатлетической федерации. Трёхкратная чемпионка мира сразу начала борьбу за отмену правил, которые, по её мнению, нарушают её право участвовать в женских соревнованиях. Позднее она подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), и World Athletics пришлось временно отложить вступление поправок в силу.





Однако CAS занял сторону организации, которая настаивала на том, что спортсменки с высоким уровнем тестостерона, даже если он имеет естественные причины, получают несправедливое преимущество по отношению к другим девушкам. В решении суда отмечалось, что хотя новые правила и являются дискриминационными, но они необходимы для поддержания целостности женской лёгкой атлетики.





После этого Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. В начале разбирательства суд проинструктировал World Athletics, чтобы организация временно приостановила свои правила допуска спортсменок, но вскоре отменил собственное решение. В результате Семеня была лишена возможности выступить на чемпионате мира 2019 года, как и несколько других спортсменок, которые претендовали на медали в своих дисциплинах.





В итоге Федеральный суд Швейцарии окончательным решением отклонил жалобу Семени, подтвердив правомерность действий World Athletics.