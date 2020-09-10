Санкции Евросоюза против Беларуси блокирует Кипр









По словам собеседников издания, договоренности по антибелорусским санкциям не будет достигнуто до следующей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится 21 сентября.





Вместе с тем еще 14 августа главы дипломатических ведомств государств ЕС принципиально поддержали введение ограничений из-за нарушений на выборах президента Беларуси и разгона акций протеста.





С того времени дипломаты работали над списком граждан, которым запретят въезд в Евросоюз и заморозят счета. По словам дипломатов, в список вошли около 40 человек.





Как уточняют источники издания, Кипр в свою очередь хочет добиться введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, неподалеку от берегов Кипра.



