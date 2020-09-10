|
Санкции Евросоюза против Беларуси блокирует Кипр
Источник материала: Партизан
Принятие Европейским союзом санкций в отношении Беларуси блокирует Кипр, требуя также ввести ограничительные меры против Турции. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников издания, договоренности по антибелорусским санкциям не будет достигнуто до следующей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится 21 сентября.
Вместе с тем еще 14 августа главы дипломатических ведомств государств ЕС принципиально поддержали введение ограничений из-за нарушений на выборах президента Беларуси и разгона акций протеста.
С того времени дипломаты работали над списком граждан, которым запретят въезд в Евросоюз и заморозят счета. По словам дипломатов, в список вошли около 40 человек.
Как уточняют источники издания, Кипр в свою очередь хочет добиться введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, неподалеку от берегов Кипра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принятие Европейским союзом санкций в отношении Беларуси блокирует Кипр, требуя также ввести ограничительные меры против Турции. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)