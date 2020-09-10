Интервью Лукашенко российским СМИ: главные темы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О протестных акциях, переговорах с оппозицией и о будущем. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ, передает «МИР 24».

О протестных акциях

«Никакой дестабилизации в стране нет. И знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было. Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором управление извне. В данном случае и мы, и россияне знают,кто и откуда управляет. Управляют американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы известные», – отметил Лукашенко.



О переговорах с опозицией



«С кем либо президенты не ведут переговоры. Поэтому я не знаю сегодня, с кем я буду вести переговоры. Если это оппозиция, а, скорее всего, эта вот эти две программы выдвинула, мне с ними не о чем говорить», – отметил глава Беларуси.



О причинах конфликта



«Наверное, я все-таки пересидел. Ну, утюг включишь – и я тут предвыборную программу. Утюг включил – Лукашенко, чайник электрический включил – Лукашенко, телевизор включил – Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело. Это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее. Вот она здесь – глубина этого конфликта», – сказал Лукашенко.



О защите суверенитета



«Я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь, и я ее буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя пресс-секретарь бежала сзади, чтобы я не выходил, говорит: «А вдруг снайпер, а вдруг что». Нет, я должен был выйти – разбежались или не разбежались – и поблагодарить этих ребят, которые стояли в цепочке и достойно себя вели. Но главное – я не трус и не боюсь. Я никуда не бежал и бежать не собираюсь, и дети мои тоже никуда не побегут», – поделился белорусский президент.



О завтрашнем дне

«Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет. Поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, потому что дети не очень воспринимают: “Слушайте, дети, но не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет”. Когда меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, может быть, но я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать», – заявил Лукашенко.



Об особенностях переговоров