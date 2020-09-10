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Интервью Лукашенко российским СМИ: главные темы
10.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О протестных акциях, переговорах с оппозицией и о будущем. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ, передает «МИР 24».
О протестных акциях
«Никакой дестабилизации в стране нет. И знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было. Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором управление извне. В данном случае и мы, и россияне знают,кто и откуда управляет. Управляют американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы известные», – отметил Лукашенко.
«Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет. Поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, потому что дети не очень воспринимают: “Слушайте, дети, но не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет”. Когда меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, может быть, но я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать», – заявил Лукашенко.
«Мы принимаем решения и многие не реализуем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны – и дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты двух стран. Что касается военной – не обсуждается. Не обсуждается. Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, ну по-мужски, скажем, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность – святое», – отметил
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