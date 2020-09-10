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Интервью Лукашенко российским СМИ: главные темы

10.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О протестных акциях, переговорах с оппозицией и о будущем. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ, передает «МИР 24».

О протестных акциях

«Никакой дестабилизации в стране нет. И знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было. Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором управление извне. В данном случае и мы, и россияне знают,кто и откуда управляет. Управляют американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы известные», – отметил Лукашенко.

О переговорах с опозицией

«С кем либо президенты не ведут переговоры. Поэтому я не знаю сегодня, с кем я буду вести переговоры. Если это оппозиция, а, скорее всего, эта вот эти две программы выдвинула, мне с ними не о чем говорить», – отметил глава Беларуси.

О причинах конфликта

«Наверное, я все-таки пересидел. Ну, утюг включишь – и я тут предвыборную программу. Утюг включил – Лукашенко, чайник электрический включил – Лукашенко, телевизор включил – Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело. Это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее. Вот она здесь – глубина этого конфликта», – сказал Лукашенко.

О защите суверенитета

«Я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь, и я ее буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя пресс-секретарь бежала сзади, чтобы я не выходил, говорит: «А вдруг снайпер, а вдруг что». Нет, я должен был выйти – разбежались или не разбежались – и поблагодарить этих ребят, которые стояли в цепочке и достойно себя вели. Но главное – я не трус и не боюсь. Я никуда не бежал и бежать не собираюсь, и дети мои тоже никуда не побегут», – поделился белорусский президент.

О завтрашнем дне

«Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет. Поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, потому что дети не очень воспринимают: “Слушайте, дети, но не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет”. Когда меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, может быть, но я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать», – заявил Лукашенко.

Об особенностях переговоров

«Мы принимаем решения и многие не реализуем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны – и дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты двух стран. Что касается военной – не обсуждается. Не обсуждается. Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, ну по-мужски, скажем, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность – святое», – отметил белорусский лидер.

Полную версию интервью президента Беларуси Александра Лукашенко российским СМИ смотрите на телеканале «Мир» сразу после выпуска новостей в полночь.



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Теги: Новости
 
 
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Полную версию интервью президента Беларуси российским СМИ смотрите на телеканале «Мир» сразу после выпуска новостей в полночь.
 
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