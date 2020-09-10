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Эксперт назвал оптимальный способ сбережений на ближайшие месяцы

10.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт назвал оптимальный способ сбережений на ближайшие месяцы

В мире сейчас наступает большая энтропия, говорит собеседник Sputnik. Слишком много неопределенности, на которую рынки нервно реагируют. А рубль (как российский, так и связанный с ним белорусский) не относится к той валюте, к которой люди прибегают во время неопределенности. 

© Sputnik
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"Думаю, что осень предполагает быть жаркой во всех смыслах – выборы в США, ситуация вокруг России не улучшается, и ситуация в Беларуси. Мы живем во взаимозависимом мире, и эта история будет тянуться до конца года, поэтому надо приготовиться к такой кардиограмме, когда рубль будет постоянно ходить вверх-вниз, и надо просто запастись терпением", ― рассуждает Нефидов.

Есть ряд прогнозов экспертов о том, что американский доллар в следующем году рискует обесцениться почти на треть, чем вызваны стремления многих перевести свои сбережения в другую валюту. Павел Нефидов с такими стремлениями не согласен. "Если человек выбрал какое-то вложение,  не надо дергаться", советует собеседник Sputnik.

"Гигантское количество людей, которые пытались ловить нюансы на колебаниях валют, они в абсолютном большинстве оказались в проигрыше. Если вы сидите в долларе, не выходите из него. Если у вас рублевые накопления и ближайшие расходы в рублях, тоже не надо трогать эти накопления", ― говорит Нефидов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов не советует в нынешний нестабильный период пытаться играть на разнице курсов валют и объясняет почему.
 
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