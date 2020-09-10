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Осторожно, ветер: оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси

10.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг из-за порывистого ветра, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

© REUTERS / MAGNUS KRISTENSEN
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Вторую неделю подряд в республике ежедневно объявляют штормовое предупреждение. Сначала это было связано с жарой, потом - с дождями и грозами, теперь опасения синоптиков вызывает сильный ветер.

"Днем 10 сентября на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - рассказали они.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ожидается юго-западный с переходом на западный, северо-западный сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +16.. +22°С, по юго-востоку температура поднимется до +23..+25°С. В Минске 10 сентября пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в середине дня составит +18..+20°С, к вечеру похолодает до +13..+15°С.

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Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, в четверг на большей части территории республики ожидается усиление ветра, скорость его порывов будет достигать 15-20 метров в секунду.
 
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