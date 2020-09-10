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Поставь на удачу — пройди наш тест и оцени денежный бонус в конце!
10.09.2020 09:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Эти бизнесмены добились успеха не только благодаря своему труду и упорству — важную роль в их жизни сыграли везение и то самое чувство в момент принятия важного решения, которое предприниматели называют «чуйка». Пройдите тест и узнайте интересные факты о легендарных бизнесменах, а заодно — проверьте свою интуицию.
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Эти бизнесмены добились успеха не только благодаря своему труду и упорству - важную роль в их жизни сыграли везение и то самое чувство в момент принятия важного...
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