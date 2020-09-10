Поставь на удачу — пройди наш тест и оцени денежный бонус в конце!

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта lejdd.fr

Эти бизнесмены добились успеха не только благодаря своему труду и упорству — важную роль в их жизни сыграли везение и то самое чувство в момент принятия важного решения, которое предприниматели называют «чуйка». Пройдите тест и узнайте интересные факты о легендарных бизнесменах, а заодно — проверьте свою интуицию.

Поехали!



