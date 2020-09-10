«Без медпомощи подвергался огромному риску». Нейрохирург комментирует историю задержанного с ЧМТ

Источник материала: Tut.by

Черные круги под глазами, тошнота, сильные головные боли, выделения из ушей и носа — все это может быть симптомами закрытой черепно-мозговой травмы. Почему важно вовремя обращаться за помощью и сколько потребуется времени на восстановление? Нейрохирург высшей категории, к. м. н. Дмитрий Веевник прокомментировал на примере истории задержанного во время протестов.

Рассказ задержанного



Олег Пульский. Фото: Андрей Воскресенский, TUT.BY

Олег Пульский, рабочий, 54 года. Был задержан 11 августа в Минске. По его словам, был неоднократно избит и не спал двое суток. После Московского РУВД и ЦИП на Окрестина был переведен в Жодино, потом в Слуцк. В БСМП попал с закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ), ушибом головного мозга, множественными подкожными гематомами. Подал заявление в прокуратуру и Следственный комитет. Вот его рассказ:

— 11 августа, примерно в 20.30, я возвращался домой. Это было оживленное место — пересечение проспекта Любимова и Дзержинского, около торгового центра «Магнит». Там было много людей. Кто-то гулял, кто-то что-то выкрикивал, некоторые машины сигналили. Я примерно 15 минут постоял на остановке среди людей и направился, как мне показалось, к рейсовому автобусу. Но из него вдруг вскочили люди в черной одежде, масках и стали размахивать палками.

Люди врассыпную, я тоже побежал. Меня ударили, в том числе и по голове. Я упал, потерял сознание. Пришел в себя, когда затаскивали в автобус. Ощутил тошноту, рвоту. Бросили на пол, я хотел повернуть голову в сторону, но тут же в нее ударили ногой. Рана на голове была в крови.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Нас повезли в Московское РУВД. Конвоиры так заломили руку, что мне до сих больно ее поднимать. По лестнице мы практически ползли, и нас били дубинками.

В актовый зал РУВД я тоже не заходил, а заползал — так приказали. Полз до трибуны с руками за спиной. Все под крики, мат, побои.

Сидели так: голова максимально вниз, практически до колен, руки на спинку переднего кресла. Я ощущал, что у меня полголовы в крови. Конвоиры шутили: «Наверное, дед хотел голову покрасить, да не успел». Так просидели ночь: спать нельзя.

Утром нас загрузили в автозак и завезли в ЦИП на Окрестина: выгружали бегом, под удары. Посадили в позу птички: головой в землю, руки за спиной.

Появились две девушки, которые стали подзывать нас по очереди и зачитывать, в чем обвиняемся. Про меня было написано, что я находился на митинге с 5 до 10 вечера. Мне сказали: если согласен с обвинениями и подпишу, то назначат штраф. Я не подписал, потому что это не соответствовало действительности, я своей вины не признаю.

Затем во дворе нас осматривал медик скорой и выбирал наиболее травмированных. В том числе вывел и меня. По моей просьбе врач дал мне раствор, чтобы прекратить кровотечение из раны и дезинфицировать ее — ведь голова долго была то на земле, то на грязном полу. Доктор сказал сотруднику ЦИП, чтобы мне позволили придерживать марлю рукой. Рядом девушка упала без сознания, у кого-то случился приступ эпилепсии. Все внимание переключилось на этих людей, их и забрала скорая.



Родственники задержанных после выборов на Окрестина. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT. BYФото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Нас отвели не в камеру, а в прогулочную — помещение без крыши, с решеткой над головой. Здесь было более 80 человек на площади примерно восемь на шесть кв. м. Сидели по очереди, так как всем одновременно это сделать было невозможно. Там мы провели ночь. Воду давали дважды: две бутылки на всех. Из еды только в конце кинули пару буханок: хлеб, батон. Я очень хотел есть, но не мог, потому что без воды ничего не лезло. Меня мутило, страшно хотелось пить.

Несмотря на дикую усталость, я не видел, чтобы кто-то спал. Потому что из соседнего помещения за стенкой на протяжении ночи раздавались истошные крики и звуки ударов. Мы стояли в оцепенении и ужасе, что скоро это может быть и с нами. Вот это я забыть не могу и не хочу до конца жизни. «Лучше бы меня убили, чем вот так слышать, как ночь мучают людей», — такая мысль была у меня в голове. Та ночь — глубочайшая психическая травма.

На следующий день нас повезли в Жодино, потом отправили в Слуцк, где передали военнослужащим. Здесь нас уже нормально покормили, дали помыться, разместили в помещении с двухъярусными кроватями.

Подача заявления в прокуратуру и СК — моя гражданская позиция. Я считаю, что такого не должно повториться в моей стране. Если оставить все как есть, мы быстро окажемся в концлагере. Я хочу установить лиц, которые меня задерживали, причину применения ими чрезмерной силы и то, чьи приказы они исполняли. Я хочу, чтобы эти люди осознали, что поступать так с безоружными нельзя. Общество наняло их за свои налоги для защиты и помощи гражданам, а не наоборот. Наши права защищены Конституцией.

Медицинский аспект: чем опасны ЗЧМТ и ушиб мозга

Олег Иосифович рассказывает: из Слуцка его отпустили 14 августа с формулировкой «за примерное поведение» без каких-либо документов. Когда он забирал вещи из ЦИП, медики-волонтеры осмотрели его и посоветовали обратиться к врачу из-за травмы головы. Олег обратился в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии и по рекомендации врача был госпитализирован в БСМП. Диагноз: ЗЧМТ средней тяжести, геморрагический ушиб мозга, множественные подкожные гематомы.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Журавлевич, TUT.BY

Таким образом, Олег Пульский попал в больницу спустя 5 дней после получения травмы головы. Имеет ли значение время обращения за помощью и какие осложнения возможны после ЗЧМТ? Об этом рассказал лечащий врач пациента, нейрохирург высшей категории нейрохирургического отделения БСМП, к. м. н. Дмитрий Веевник.

— Время обращения за помощью играет решающую роль. Если пациент поступает без сознания и у него по результатам КТ обнаружена внутричерепная гематома, он должен быть прооперирован незамедлительно. Иначе возможен отек головного мозга с последующим инфарктом мозга, что может привести к летальному исходу, — поясняет доктор. — При ЗЧМТ средней тяжести пациенты также должны незамедлительно быть госпитализированы в нейрохирургическое отделение и находиться под динамическим наблюдением нейрохирургов с последующим КТ-контролем, поскольку нередко кровоизлияния (очаги, ушибы, субарахноидальные кровоизлияния) сливаются в большие гематомы, которые вызывают дислокацию головного мозга и представляют угрозу жизни. Даже если пациент в сознании, через 2−3 часа он может быть уже в коме. Пострадавший, находясь пять дней без медпомощи, подвергался огромному риску для жизни и здоровья.

Дмитрий Веевник перечислил осложнения, которые возможны из-за несвоевременного оказания медицинской помощи:

вторичные гнойные менингиты — из-за того, что пациенты вовремя не получали антибиотики;

судорожные припадки — из-за отсутствия адекватной противосудорожной терапии;

некупированные головные боли.

После лечения ЗЧМТ пациенты могут испытывать следующие симптомы:

хроническая локализованная головная боль в виде продолжительных приступов, которая может прогрессировать;

провалы в памяти, нарушение речи, нарушение двигательных функций (если кровоизлияние находилось в функционально значимых зонах головного мозга); причем, если медпомощь не была оказана вовремя и не в полном объеме, амнезия может и не пройти;

снижение умственных способностей с возрастом.

— К таким пациентам будет пристальное наблюдение со стороны медкомиссий, возможны ограничения в профессиональной деятельности — из-за риска возникновения судорожных припадков. Но, как правило, эти симптомы продолжаются до года, и затем пациенты возвращаются к нормальной жизни, — говорит нейрохирург.

Что делать, если была ЗЧМТ



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для восстановления и минимизации осложнений после ЗЧМТ необходимо наблюдение у невролога в поликлинике с возможным назначением нейропротекторной терапии в течение полугода.

Также доктор советует:

отдых, покой и ограничение использование гаджетов;

ограничить курение и алкоголь, которые могут провоцировать головные боли и эпилептические припадки;

беречь голову от солнца, чтобы не провоцировать потерю сознания (при переломе черепа костная ткань уже не образуется, на ее месте формируется соединительная ткань).

Тем, кто пережил удары по голове или падения, кратковременную потерю сознания, необходимо обращаться за помощью, подчеркивает специалист.

— Вспомните, что с вами было, проанализируйте состояние. Типичные симптомы ЗЧМТ: синяки под глазами (могут быть признаком перелома основания черепа), сильные непроходящие боли, рвота, тошнота, амнезия, выделения жидкости (иногда с кровью) через носовые и ушные проходы. Советую осмотреть подушку. Если на ней пятна желтого цвета, это говорит о том, что было истечение спинномозговой жидкости (ликворея). Нужно либо обратиться к неврологу в поликлинику, либо сделать КТ головного мозга и с результатами записаться на консультацию к нейрохирургу. Не откладывайте.

P. S. По факту обращения Олега Пульского СК Московского района проводит проверку.