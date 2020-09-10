Тест. Вспомните, из какого произведения эта цитата о любви?

Источник материала: Tut.by

Читая романы, мы часто замечаем, как авторы ловко подметили какие-то особенности нашей жизни. Особенно в душу западают цитаты про любовь — она как-никак не чужда всем нам. Редакция LADY выбрала десяток ярких цитат про это чувство и решила заодно спросить: точно ли вы помните, из какого она произведения? Ну или хотя бы — кто ее автор? Попробуйте догадаться.