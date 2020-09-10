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Тест. Вспомните, из какого произведения эта цитата о любви?
Источник материала: Tut.by
Читая романы, мы часто замечаем, как авторы ловко подметили какие-то особенности нашей жизни. Особенно в душу западают цитаты про любовь — она как-никак не чужда всем нам. Редакция LADY выбрала десяток ярких цитат про это чувство и решила заодно спросить: точно ли вы помните, из какого она произведения? Ну или хотя бы — кто ее автор? Попробуйте догадаться.
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Предлагаем пройти тест и немного вспомнить, как писатели говорили о любви.
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