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Стесняетесь прийти на прием? Задайте вопрос проктологу онлайн

10.09.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проктологи есть далеко не в каждой городской поликлинике, поэтому проконсультироваться с врачом бывает сложно. Мы запускаем проект, который поможет вам больше узнать о здоровье кишечника и профилактике болезней. В течение недели вы сможете задать свой вопрос проктологу и получить ответ по электронной почте.

Эксперт проекта — Сергей Шахрай, врач-проктолог лечебно-консультационного центра «Sante», доктор медицинских наук, профессор.

Присылайте свои вопросы специалисту до 9.00 18 сентября. Затем мы выберем самые интересные из них и опубликуем вместе с ответами врача. Ответы на вопросы, которые не попадут в материалы, вы получите по электронной почте.

Какие вопросы можно задавать?

Хотите больше узнать о профилактике геморроя? Переживаете из-за того, что нерегулярно ходите в туалет? Часто страдаете от диареи или запоров? Беспокоитесь о возможной передаче заболеваний прямой кишки по наследству? Пишите нам — и мы будем вместе разбираться в проблеме.

Важно: врач не будет ставить диагнозы, ведь без осмотра сделать это невозможно. Если в ответе вы получите рекомендацию посетить доктора, мы просим вас записаться на прием.



 
 
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