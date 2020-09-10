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Шахтер Юрий Корзун приковал себя наручниками и требует отставки Лукашенко

10.09.2020 09:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Солигорский шахтер Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию и собирается находиться в шахте до начала выполнения своих требований.

В своем обращении он пишет, что 8 сентября ему исполнилось 42 года и всю свою сознательную жизнь он жил при Александре Лукашенко. Он уверен, что остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу смогут только рабочие предприятий.

«Сегодня я делаю свой выбор. Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт — 305 м. Жму STOP! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований», — написал он в обращении.

Шахтер Юрий Корзун приковал себя наручниками и требует отставки Лукашенко
Источник: vk.com/zdravasol

«Требую немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко», — озвучил Корзун свои требования.

Он также отметил, что идет на этот шаг в уравновешенном психологическом состоянии, и подчеркивает, что протест — исключительно мирный.

 
 
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Солигорский шахтер Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию и собирается находиться в шахте до начала выполнения...
 
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