Источник материала: АФН

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен"новой усовершенствованной" версией химического вещества группы "Новичок".

Об этом в среду, 9 сентября, сообщил еженедельник Die Zeit со ссылкой на информированные источники. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным издания, этот химагент до нападения не был известен экспертам, однако он является "более зловредным и смертоносным, чем уже известные" вещества, представленные в семействе "Новичок".

Как отмечает газета, следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Издание отмечает, что этот новый вариант "Новичка" действует медленнее, чем известные ранее, передает DW.

По версии германской стороны, один из агентов Федеральной службы безопасности России, который следил за Навальным, или специально прибывший в Томск агент какой-либо из других российских спецслужб, добавил яд в чай, который Навальный пил в аэропорту, или же нанес его на поверхность чашки.

В Берлине считают, что политик должен был умереть еще на борту летевшего в Москву самолета. Тот факт, что он выжил, по данным германских спецслужб, объясняется "лишь стечением удачных обстоятельств": быстрой реакцией пилота, совершившего вынужденную посадку лайнера, и врачей в Омске, которые вкололи Навальному атропин.

Анализы Навального изучались в лаборатории бундесвера, находящейся в Институте фармакологии и токсикологии в Мюнхене (земля Бавария). Германские эксперты считают, что операцию с применением столь "смертельного и сложного яда" могла провести только российская спецслужба. Подобный "двухкомпонентный яд" не смогли бы синтезировать обычные преступники, поскольку для его создания требуется наличие специальной лаборатории, пишет издание.

Операцию иностранных спецслужб по отношению к Навальному германская сторона также считает "немыслимой" в условиях того, что российского оппозиционера постоянно держала под контролем ФСБ.

"Все это позволяет сделать только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ избавиться от нежелательного критика", - резюмирует Die Zeit. "Его хотели заставить замолчать, и я от имени всего правительства Германии осуждаю это самым жестким образом", - отмечала ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.