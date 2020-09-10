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Как называли детей минчане в 2020-м году

10.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в первом полугодии 2020 года родилось 9,203 тыс. детей. Большинству из них родители давали традиционные имена, однако были и те, кого называли необычно – Райяна, Ной и т.д.

"Одними из самых редких имен в первом полугодии 2020 года стали Ной, Кай, Спартак, Аврора-Тея и Райяна", - сообщили в агентстве "Минск-Новости" со ссылкой на отдел нотариата, загсов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома, пишет interfax.by


Там также уточнили, что за первые шесть месяцев текущего года в столице зарегистрировано 9 203 новорожденных. Самыми популярными именами для мальчиков по-прежнему остаются Максим, Миша и Даниил. Девочек чаще всего называли Анями, Софиями, Алисами и Мариями.

В отделе нотариата, загсов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома также напомнили, что малышу может быть дано не более двух собственных имен. Имя, зарегистрированное в записи акта о рождении первым, считается основным.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в первом полугодии 2020 года родилось 9,203 тыс. детей. Большинству из них родители давали традиционные имена, однако были и те, кого называли необычно –...
 
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