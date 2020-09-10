Правительство грозит родителям ответственностью за участие детей в протестах

БЕЛТА. «Соответствующими правовыми механизмами в рамках комиссий по делам несовершеннолетних дадим правовую оценку действиям каждого родителя, который привлекал детей к участию в несанкционированных мероприятиях», — заявил замглавы правительства, которого цитирует





В обоснование своих слов он сослался на нормы международного права, хотя конкретных статей, которые нарушают родители, не привел.





Петришенко заявил, что поручит министерствам юстиции и образования и МВД усовершенствовать правовой механизм для «еще большей защиты детей, чтобы родители не подвергали опасности их жизнь и здоровье, умышленно привлекая к участию в незаконных акциях».





Ранее Генпрокуратура Беларуси пригрозила перевести семьи, которые отказываются от обучения детей в государственных школах, в статус социально опасного положения.