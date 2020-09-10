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Правительство грозит родителям ответственностью за участие детей в протестах

10.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский вице-премьер Игорь Петришенко назвал недопустимым для родителей брать с собой детей на акции протеста и пообещал привлечь к ответственности взрослых, чьи дети замечены среди протестующих.

«Соответствующими правовыми механизмами в рамках комиссий по делам несовершеннолетних дадим правовую оценку действиям каждого родителя, который привлекал детей к участию в несанкционированных мероприятиях», — заявил замглавы правительства, которого цитирует БЕЛТА.

В обоснование своих слов он сослался на нормы международного права, хотя конкретных статей, которые нарушают родители, не привел.

Петришенко заявил, что поручит министерствам юстиции и образования и МВД усовершенствовать правовой механизм для «еще большей защиты детей, чтобы родители не подвергали опасности их жизнь и здоровье, умышленно привлекая к участию в незаконных акциях».

Ранее Генпрокуратура Беларуси пригрозила перевести семьи, которые отказываются от обучения детей в государственных школах, в статус социально опасного положения.
 
 
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Белорусский вице-премьер Игорь Петришенко назвал недопустимым для родителей брать с собой детей на акции протеста и пообещал привлечь к ответственности взрослых,...
 
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