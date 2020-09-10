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Навальный почти полностью восстановился. Его отравили новым типом «Новичка», выявленного только из-за просчета российских спецслужб

10.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алексей Навальный во вторник полностью пришел в себя, после того как его вывели из медицинской комы. Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации, ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до как он потерял сознание от боли в туалете самолета.



Охрана госпиталя была усилена после того, как Навальный пришел в себя. Согласно источнику, для встречи с навальным надо преодолеть три кордона охраны. Самый высший уровень безопасности («Красная угроза») был введен вчера именно после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, что делает его положение более опасным.

Врачи разрешили допускать к Навальному посетителей (раньше помимо врачей к нему допускали только жену).

По данном источника, немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику «Шарите».

По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью (для сравнение, как физическое, так и психическое восстановление Скрипаля и Гебрева проходило намного более долго и трудно). Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, и тому что атропин он получил еще в аэропорту.

Ранее немецкие власти проинформировали страны G7, о том что Навальный был отравлен новым и более мощным вариантом «Новичка» по сравнению с тем, который был использован против Скрипаля. Немецкие власти уверены в том, что «Новичок» этого типа могли создать только в государственной лаборатории. Обнаружить следы новичка удалось не только в организме Навального, но и на поверхности бутылки, из которой он пил. Согласно немецким следователям, если бы бутылка не попала в Германию, определить конкретный тип яда было бы намного сложнее, и именно эта упущенная деталь стала самым большим провалом российских спецслужб.
 
 
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Алексей Навальный во вторник полностью пришел в себя, после того как его вывели из медицинской комы. Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой...
 
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