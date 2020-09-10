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Айтишников призывают на сборы. «Спросил прямо: нас не поставят рядом с ОМОНом?».

10.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На фоне внутриполитического кризиса тревоги айтишникам добавляют повестки из военкомата.

Айтишников призывают на сборы. «Спросил прямо: нас не поставят рядом с ОМОНом?».
Похоже, в стране идут сборы военнослужащих запаса — обычное мероприятие этой осенью воспринимается в новом свете. Повестки приходят мужчинам разных профессий. dev.by собрал истории от людей, близких к ИТ, и спросил Минобороны о планах.

Эйчар ИТ-компании:
— Повестка в конце августа пришла нашему сотруднику. В военкомате ему сообщили о сборах с 8 сентября.



Предупредили, что все бумажки о незаменимости сотрудника от компании не помогут, так как ожидается «длинная пора призывов», и если «заболеешь» сейчас в сентябре, то позовут на сборы в октябре, ноябре и т. д. 

Не знаем, пугают или на самом деле так.

В итоге наш сотрудник заболел: возможно, психосоматика сработала, перенервничал, а может, просто совпало. Так как он был с температурой, ему дали больничный. Поэтому 8-го на сборы он не поехал. Но ему сказали, что когда принесёт закрытый больничный в военкомат, сразу вручат повестку на октябрь.

Жена айтишника:
— Муж — офицер запаса, прописан в регионе. Последние три года он живёт в Европе, в Беларуси не был уже полтора года. Повестку принесли домой и вручили маме. Понятно, что в военкомат муж сейчас не приедет. Знаю ещё несколько таких случаев за последние недели.

Константин Разумовский, тренер по Scrum: 
— Я — офицер запаса, проходил сборы во время учёбы в БГУ. Повестку в военкомат получил в начале сентября. В ней было написано: «для уточнения данных», кроме того просили принесли фотографию. Так что я точно не знал, отправляют ли меня на сборы. 

В обед 8 сентября пришёл в военкомат. Оказалось, что на сборы меня не берут. Переписал анкету по новой форме, подписал пару бумажек — всё. Мне сказали, что последние люди отправлены на плановые сборы сегодня. Остальных заберут, только если объявят внеплановые.

Не знаю, есть ли связь между призывом и тем, что происходит в стране: у меня недостаточно данных, чтобы сказать, что одно связано с другим. В моём случае это была формальность. Я давно там не был, и они реально просто обновили данные. Возможно, кого-то и забрали из-за активной позиции, но я этого не знаю.

Мне кажется, призывать в армию активистов — не очень удачная идея, так как они могут и будут вести там «подрывные» разговоры, а преступные приказы исполнять не будут.

Алексей Анушкин, ИП, организатор авторских туров. На сборах — с 8 сентября
—  Я окончил военную кафедру, офицер запаса, мне 26 лет. Военная специальность — мотострелок. Работаю сам на себя, много времени провожу вне страны. Может, раньше мне и слали повестки, но я их не получал.

Этим летом у меня закончились страницы в паспорте, я заказал новый, а когда месяц назад его забирал, прямо в паспортном столе мне вручили повестку. В повестке не было конкретики, требовали явиться «для уточнения данных». Явился. Мне сообщили, что могут забрать на сборы для офицеров, но когда именно — непонятно. Для уточнения информации попросили прийти в конце августа. Я пришёл, и мне сказали: все, родной, пора, утром 8 сентября — отправка. 

Сборы — 25 дней, место прохождения — Военная академия, Минск. На вопрос о зарплате мне прямо не ответили: учитывая, что я ИП, сказали, что получу минимальную зарплату (около 300 рублей) плюс 150 рублей за звание. Понятно, что за это время я мог бы заработать гораздо больше, даже налогов заплатить — больше.

Я бы с удовольствием избежал этой истории. Спросил их прямо: нас не поставят рядом с ОМОНом за щитами? Предупредил, что это не входит в мои планы, у меня совершенно другое мировоззрение и настроение. Мне сказали, что нет, что это специализированное подразделение. Но одно дело — когда тебе что-то обещают в военкомате, а другое дело — когда ты уже в сапогах и отдан приказ. Естественно, мне не хочется попадать под раздачу: невыполнение приказа влечёт уголовное дело, а выполнение…

Не знаю наверняка, связано ли это с ситуацией в стране. Очень может быть.

Не думаю, что людей с активной гражданской позицией выбирали точечно, но очевидно, что отобрали людей активного возраста. В военкомате я, кстати, был один из самых младших, вместе со мной было человек 15 возраста от 25 до 40. На месте власти я бы точно так же поступил — максимально изолировал активных, молодых мужчин, чтобы остались только женщины с цветами. С другой стороны, набрать много таких ребят, как я, и запустить их внутрь военной машины — так себе план. Это же всё равно что пилить сук, на котором сидишь.

P. S. Уже из части Алексей рассказал dev.by, что он — в порядке. «Кстати, на месте всё оказалось не так страшно, как рисовалось в голове. Отношение — уважительное, условия — достойные. Дали новую форму, покормили хорошо. Казармы свежие после ремонта. Сказали, что будем проходить переобучение, получать новую воинскую специальность, какую — ещё не знаю. В плюс заношу армейский digital detox».

dev.by позвонил в пресс-службу Минобороны с просьбой рассказать о планах сборов военнообязанных этой осенью.

— Всю информацию, которая касается призыва военнослужащих запаса, мы по ходу призыва будем размещать на сайте Минобороны, — сказали там.  

На сайте ведомства dev.by не нашёл информации о новом призыве офицеров запаса 8 сентября. Зато там есть сообщение от 8 сентября о том, что «продолжается боевая подготовка в войсках Западного оперативного командования». 

«С целью проверки в боевую готовность с призывом военнообязанных приведены управление 815-го центра технического обеспечения (территориального) и отдельный ремонтно-восстановительный батальон (комплексного ремонта).

В ходе проверки боевой готовности военнообязанные выполнят задачи по предназначению, вспомнят, обновят и закрепят знания и навыки по своим армейским специальностям», — говорится в заметке.

Кроме того, 25 августа БЕЛТА со ссылкой на Минобороны сообщило о приведении в боевую готовность танкового батальона 11-й отдельной механизированный бригады. Это подразумевает призыв мобилизационных ресурсов, всего планировалось призвать из запаса свыше 140 военнообязанных.


— Проверка носит комплексный характер. Состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться. Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи, — цитирует БЕЛТА начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Александра Вольфовича. — Мы видим, что происходит в стране и вокруг неё. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси. Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз.
 
Теги: Минск
 
 
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На фоне внутриполитического кризиса тревоги айтишникам добавляют повестки из военкомата.
 
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