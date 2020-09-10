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"US Open". Виктория Азаренко вышла в полуфинал, где сыграет с Сереной Уильямс
Источник материала: Партизан
Белоруска Виктория Азаренко в матче 1/4 финала "US Open" обыграла Элис Мертенс.
Азаренко одержала разгромную победу над представительницей Бельгии Элис Мертенс со счетом 6:1, 6:0.
Белоруска вышла в полуфинал турнира, где сыграет с американкой Сереной Уильямс.
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Белоруска Виктория Азаренко в матче 1/4 финала "US Open" обыграла Элис Мертенс.
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