Объясняем: санкции против Беларуси - кто ввел, кто обещает и чем это грозит экономике

рассказывает о том, какие санкции уже ввели, а какие планируют принять и как это отразится на экономике страны. myfin.byо том, какие санкции уже ввели, а какие планируют принять и как это отразится на экономике страны.

Евросоюз

Суть санкций: запрет на въезд в ЕС, заморозка активов





Когда введут: середина сентября





Кто в списке: министры, заместители, члены ЦИК, руководители спецслужб





Спустя неделю после жестокого разгона митингов 9-12 августа Евросоюз отказался признавать президентские выборы состоявшимися и пообещал ввести санкции в ответ на насилие против мирных протестов. Принять их должны в середине сентября этого года. Санкции Евросоюза носят персонализированный характер. В санкционный список включены 31 белорусский чиновник из высшего руководства страны, включая главу МВД Юрия Караева. Этим людям будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а также будут заморожены все активы в ЕС.





«ЕС уже принял решение внести виновных в санкционный список. Работа продолжается», – сказал представитель Еврокомиссии на пресс-брифинге 7 сентября.





Примечательно, что первоначальный список содержал только 14 фамилий, но позже в него добавили еще 17 человек. Александр Лукашенко не включен в санкционный список ЕС. Германия хочет больше времени для диалога и хочет оставить открытой возможность добавления президента в список на более позднем этапе.

Страны Балтии

Суть санкций: запрет на въезд в Литву, Латвию, Эстонию, заморозка активов (в будущем)





Когда введут: действуют с 1 сентября 2020





Кто в списке: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, 30 чиновников уровня министров, глава ЦИК





Александру Лукашенко, руководителям белорусской президентской администрации, руководству МВД, СК и ЦИК, а также главам Генпрокуратуры, КГБ, Комитета Госконтроля и Совбеза запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию. Также страны Балтии готовы присоединится к общим санкциям Евросоюза по заморозке активов белорусских чиновников.





Глава администрации президента Игорь Сергеенко попал в санкционный список вместе со своими заместителями.





В «черный список» включен министр внутренних дел Юрий Караев и все его заместители — Александр Барсуков, Геннадий Казакевич, Сергей Хоменко и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.





Санкции введены против главы Следственного комитета Ивана Носкевича и трех его заместителей.





Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина включена в санкционный список вместе со своим заместителем, секретарем ЦИК и четырьмя членами комиссии (среди них — министр юстиции Олег Слижевский).





Персонами нон-грата в странах Балтии стали генпрокурор Беларуси Александр Конюк, председатель КГБ Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, а также госсекретарь Совбеза Андрей Равков.





Также страны Балтии оставляют данный список открытым с возможностью включения в него других лиц.

США

Суть санкций: финансовые и въездные





Когда введут: не определено





Кто в списке: 7 человек из высшего руководства Беларуси





В США также обещали рассмотреть санкции в отношении белорусских чиновников. При этом пока нет ни конкретной даты ввода санкций, ни поименного списка его участников. Тем не менее, это могут быть одни из самых болезненных санкций, так как для их реализации привлечен Минфин США, что подразумевает ограничения финансового характера по всему миру.





Интересно, что администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть и вопрос о введений санкций и против РФ в случае открытого вмешательства Москвы в ситуацию в Беларуси. По словам источника, администрация рассматривает возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которых Вашингтон считает причастными к фальсификациям на выборах в Беларуси. «У нас есть список из семи человек, мы работаем с Минфином для [подготовки] доказательной базы», – указал чиновник.





Позже Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон совместно с партнерами рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.





– США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси, – заявил Помпео.





По его словам, Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями о происходящем в отношении Колесниковой и других членов Координационного совета белорусской оппозиции, в том числе Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Что это значит для экономики?

На данный момент санкционных действий в отношении белорусской экономики не принимают ни страны Евросоюза, ни США. Однако даже угроза персональных санкций сильно отразилась на настроениях иностранных инвесторов. Так, рейтинговое агентство S&P предупредило о возможных рисках для белорусской экономики в случае введения санкции, а также возможном пересмотре суверенного рейтинга в будущем.





Исходя из российского опыта санкций, можно говорить о постепенном нарастании их силы. Если превоначально вводятся персональные ограничения для чиновников, то следующим этапом могут быть введены ограничения против конкретных компаний и госбанков, затем ограничения для инвесторов по финансированию госдолга Беларуси, а в конце и секторальные санкции против отдельных отраслей экономики.





Уже на этапе финансовых ограничений и санкций против госкомпаний экономика Беларуси может получить колоссальный удар, учитывая проблемы с внешним долгом (на обслуживание уходит около 5% ВВП) и источниками его финансирования.











