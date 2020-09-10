«Показания давать отказался». Как отбывает сутки лидер стачкома МТЗ Дылевский

Известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о попытке захвата власти Координационным советом. Именно в рамках этого дела, по словам Юрия Стрижака, следователи пытались допросить Сергея Дылевского. Но, как он считает, ничего не получилось.





«Знаю от Сергея, что ему предложили ответить на 20 вопросов, которые в основном касались Координационного совета. Кто и как в него входит, кому принадлежат адреса для контактов Совета с населением, каким образом планировалось проведение передачи власти и другие. Но он отказался давать показания, допроса не получилось.





В камере Дылевский говорил, что о Совете нечего рассказывать, поскольку фактически и не начинали действовать. Но, по словам Стрижака, Сергей считает, что по мнению подавляющего большинства белорусов Лукашенко уже потерял власть и передать ее народу ему все равно придется — с участием Координационного совета или как-то иначе», — говорит о Сергее Дылевском Юрий Стрижак.





«Он хорошо осознает, что люди берут с него пример»





По словам Юрия Стрижака, в их камере Сергей Дылевский был авторитетом не только благодаря высокому росту и крепкому телосложению.





«Его даже тюремщики реально уважали. Ему со всеми как-то удается разговаривать уважительно и одновременно твердо — так, что невольно к нему прислушиваются. Это качество настоящего лидера. Видно, что он осознает, что люди на него ориентируются, берут с него пример — и он соответственно себя ведет.





Сокамерники обсуждают с ним многие темы, хотя в некоторых ему еще придется разбираться. Но он обладает великолепной способностью слушать, признавать, что чего-то не знает, и делать точные выводы. В том числе разговаривали с ним о значимости белорусского языка, и он честно признал, что, к сожалению, белорусским языком свободно не владеет, но в итоге согласился, что с ним произойдет то же, что сейчас происходит с бело-красно-белым флагом. Как флаг стал символом свободы, так и язык обязательно вернется, поскольку без него не будет независимости. Полагает, что впереди еще долгая борьба, но верит в победу», — говорит Юрий Стрижак.





Сергей Дылевский работает на МТЗ термистом. Его работа заключается в том, чтобы подвергать детали термическому воздействию, закалке.





«Понимаю так, что работа у него тяжелая и вредная, как у металлурга. Рассказывал, как после смены в душе подолгу отмывается и откашливает то, чем надышался. Но он сильный духом, шутит, не унывает. У него двое маленьких детей, семья живет в Заславле. Говорит, что жена боевая, за нее он спокоен. Тыл у него хороший».





мого Юрия Стрижака освободили, так как административный срок он отбыл, а с предъявлением уголовного обвинения в организации массовых беспорядков у следователей пока не получилось, хотя Юрий не исключает, что еще предъявят.





«Вчера привезли к следователю якобы отпускать, а сами взяли мои домашние ключи, вскрыли квартиру и без свидетелей провели обыск. Наверное, ничего не нашли и вынуждены были отпустить, но обвинение еще могут предъявить», — считает Юрий Стрижак.





Начальник ЦИП на Окрестина бегал за журналистами Russia Today как подчиненный

Задержали Юрия после акции на площади Независимости 20 августа. Сначала держали в изоляторе на Окрестина, потом в Жодинском СИЗО, оттуда снова перевели на Окрестина, откуда он вышел вчера на свободу. Юрий знает, что самые тяжелые времена на Окрестина задержанным пришлось пережить в первые дни после выборов. Ему повезло, что «заехал позже».





По словам Юрия, в изоляторе на Окрестина провели полную уборку, и все же в некоторых местах еще можно увидеть следы избиения людей.





«В изоляторе временного содержания на первом этаже есть маленькая камера, так называемый «стакан» — так на дверях следы крови еще остались. А во дворике центра изоляции правонарушителей есть металлический забор со следами от дубинок. Это там задержанных ставили к забору и непрерывно избивали. Люди, видимо, наклонялись, падали, поэтому на заборе повсюду остались длинные вмятины. Парень, которого привлекают на уборку, говорил, что этих вмятин раньше не было», — рассказал Юрий Стрижак.





По словам Юрия Стрижака, сейчас охранники ЦИП и ИВС на Окрестина открещиваются от участия в избиении задержанных после выборов, говорят, что они в те дни были на 4 этаже, а всеми делами там занимались какие-то пришлые сотрудники.





«Им можно верить, можно не верить, но что они испытывают стыд — это наверняка. Видел своими глазами, как на Окрестина приезжали российские журналисты из Russia Today, снимали репортаж, как там все хорошо, и начальник ЦИП за ними бегал, как подчиненный, сам двери за ними закрывал», — рассказал Юрий Стрижак.





Он говорит, что сейчас на Окрестина «более-менее спокойно».





«Иногда охранники орут на заключенных, но хотя бы не бьют. Те же матрасы выдали, и в течение дня не обращали внимания, что ты лежишь на кровати, хотя это запрещено. Не кошмарят, как во время выборов», — отмечает Юрий Стрижак.



