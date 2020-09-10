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Видео: Задержанные осводовцы – на свободе
Источник материала: Партизан
Все задержанные осводовцы вышли на свободу. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "NEXTA".
Мурал неподалёку от станции ОСВОД
Все задержанные осводовцы вышли на свободу. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "NEXTA".
Их освобождение объясняется тем, что завершились трое суток. разрешённые законом.
Некоторых из них успели осудить и оштрафовать: Николай Куприенко должен заплатить 810 рублей, так как его признали виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции.
У кого-то в суде объявлен перерыв, как у Петра Третьякова. А у некоторых суд ещё не начинался.
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Все задержанные осводовцы вышли на свободу. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "NEXTA".
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