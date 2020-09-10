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WWF: популяции животных за последние 50 лет сократились почти на 70%

10.09.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популяции млекопитающих, птиц, рыб и рептилий сократились на 68% с 1970 года. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Guardian и доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Лондонского зоологического общества.


Фото с сайта buzzfeed.com

Вымирание дикой природы ученые объясняют загрязнением окружающей среды, изменением климата и деятельностью человека — в частности, на популяции животных сказывается охота и внесение в среду человеком нетипичных для данной местности растений и животных.

Согласно докладу, больше всего пострадали животные, которые обитают в дикой природе Южной и Центральной Америки, где в среднем на 94% сократились популяции позвоночных животных. Речь прежде всего идет о рыбах, рептилиях и земноводных, причина сокращения их популяции — изменение климата и экосистемы, а также исчезновение естественной среды обитания.

В Африке популяции млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий снизились на 65%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 45%, в Северной Америке — на 33%, в Европе и Центральной Азии — на 24%. По мнению авторов в доклада, главная причина сокращения популяций — деятельность человека.

«Мы стираем дикую природу с лица планеты, сжигаем наши леса, загрязняем моря и вылавливаем из них рыбу… Мы разрушаем наш мир — единственное место, которое мы называем домом», — сказала исполнительный директор WWF в Британии Таня Стил.

В мае 2019 года эксперты ООН опубликовали доклад, в котором говорилось, что приблизительно миллиону видов растений и животных грозит полное уничтожение в ближайшие несколько десятков лет. Они отметили, что на сокращение биоразнообразия влияют земледелие, рыболовство, добыча полезных ископаемых и промышленная вырубка лесов. Относительно недавно к ним добавился еще один фактор — глобальное потепление.

 
 
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По мнению авторов в доклада, главная причина сокращения популяций - деятельность человека.
 
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