Представлен новый среднемоторный суперкар Maserati MC20

Источник материала: Tut.by

Первоначально свой новый флагманский спорткар фирма Maserati собиралась показать еще весной, однако пандемия внесла свои коррективы — стильное купе MC20 итальянцы представили только сейчас.





Название «двухдверки» расшифровывается как Maserati Corse 2020 («гоночный Maserati 2020 года»), а создателями новинка преподносится как идейный наследник суперкара MC12, выпущенного лимитированным тиражом в 2004—2005 гг. В основе MC20 лежит углепластиковый монокок массой около 100 кг, заявленная снаряженная масса купе — около 1500 кг.





Шасси — с двухрычажными подвесками и регулируемыми амортизаторами. При преодолении препятствий переднюю ось можно приподнять на 50 мм (достаточно нажать на кнопку). Система работает на скорости до 40 км/ч. На более высокой скорости дорожный просвет автоматически возвращается к стандартному положению.





В минималистично оформленном салоне спорткара — пара дисплеев диагональю 10,25 дюйма (один для приборов, второй для мультимедиа-системы), отделка кожей, алькантарой и карбоновыми вставками, а также круглый селектор режимов движения (GT, Sport, Corsa, Wet и ESC Off) на центральном тоннеле.





На MC20 дебютировал новый двигатель V6 объемом 3 л, с парой турбокомпрессоров, комбинированным впрыском и системой зажигания с двумя свечами на цилиндр. Мотору в Maserati посвятили отдельный рассказ , но напомним его отдачу — 630 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 8-ступенчатым «роботом», а разгон до 100 км/ч у заднеприводного купе занимает по паспорту «менее 2,9 секунды», максимальная скорость — 325 км/ч.





Также в компании подтвердили выход электрической модификации MC20, однако информации о ней пока мало. Известно, что до первой «сотни» батарейный суперкар будет разгоняться за 2,8 секунды, а «максималка» составит 310 км/ч. Запас хода на одной зарядке достаточно скромный — 323 км. В следующем году в гамме MC20 появится также родстер.





Выпуск MC20 начнется уже в этом году на заводе в Модене, стоимость (по слухам, она превысит отметку в 200 тысяч евро) и сроки поставок первых машин клиентам пока не были озвучены.