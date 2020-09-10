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Представлен новый среднемоторный суперкар Maserati MC20

10.09.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первоначально свой новый флагманский спорткар фирма Maserati собиралась показать еще весной, однако пандемия внесла свои коррективы — стильное купе MC20 итальянцы представили только сейчас.


Название «двухдверки» расшифровывается как Maserati Corse 2020 («гоночный Maserati 2020 года»), а создателями новинка преподносится как идейный наследник суперкара MC12, выпущенного лимитированным тиражом в 2004—2005 гг. В основе MC20 лежит углепластиковый монокок массой около 100 кг, заявленная снаряженная масса купе — около 1500 кг.


Шасси — с двухрычажными подвесками и регулируемыми амортизаторами. При преодолении препятствий переднюю ось можно приподнять на 50 мм (достаточно нажать на кнопку). Система работает на скорости до 40 км/ч. На более высокой скорости дорожный просвет автоматически возвращается к стандартному положению.


В минималистично оформленном салоне спорткара — пара дисплеев диагональю 10,25 дюйма (один для приборов, второй для мультимедиа-системы), отделка кожей, алькантарой и карбоновыми вставками, а также круглый селектор режимов движения (GT, Sport, Corsa, Wet и ESC Off) на центральном тоннеле.


На MC20 дебютировал новый двигатель V6 объемом 3 л, с парой турбокомпрессоров, комбинированным впрыском и системой зажигания с двумя свечами на цилиндр. Мотору в Maserati посвятили отдельный рассказ, но напомним его отдачу — 630 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 8-ступенчатым «роботом», а разгон до 100 км/ч у заднеприводного купе занимает по паспорту «менее 2,9 секунды», максимальная скорость — 325 км/ч.


Также в компании подтвердили выход электрической модификации MC20, однако информации о ней пока мало. Известно, что до первой «сотни» батарейный суперкар будет разгоняться за 2,8 секунды, а «максималка» составит 310 км/ч. Запас хода на одной зарядке достаточно скромный — 323 км. В следующем году в гамме MC20 появится также родстер.


Выпуск MC20 начнется уже в этом году на заводе в Модене, стоимость (по слухам, она превысит отметку в 200 тысяч евро) и сроки поставок первых машин клиентам пока не были озвучены.

 
 
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Первоначально свой новый флагманский спорткар Maserati собиралась показать еще весной, однако пандемия внесла свои коррективы - купе MC20 итальянцы представили только...
 
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