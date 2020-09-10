Новый Motorola Razr с гибким экраном оценили в 1400 долларов

Источник материала: Tut.by

Вторая версия сгибающегося смартфона Motorola Razr представлена официально. Об этом сообщает FoneArena .





Девайс выполнен в форме раскладушки с гибким экраном. Его диагональ — 6,2 дюйма, матрица — OLED, соотношение сторон — 21 к 9. Производитель заявляет, что раскрывающий панель механизм выдержит до 200 тысяч открытий. В активе и внешний экран на 2,7 дюйма (OLED). На нем предлагается проверять входящие сообщения и выполнять базовые функции, не раскрывая основной дисплей.

Аппаратной основой для девайса выступает процессор Qualcomm Snapdragon 765G, есть поддержка 5G-сетей и eSIM. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 256 ГБ. Емкость аккумулятора — 2800 мАч, присутствует 15-ваттная ускоренная зарядка. Сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю панель, основная камера — на 48 Мп, фронтальная — на 20 Мп.





В США за устройство просят 1399 долларов, точная дата поступления в продажу пока не называется.

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