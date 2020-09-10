Для меня петь - это как для птиц летать, для рыб плавать. Лариса Долина отмечает сегодня юбилей

Источник материала: Tut.by

Ее голос слушатели полюбили задолго до того, как узнали его обладательницу. Лариса Долина не была популярнейшей эстрадной певицей, но спела десятки песен для популярных советских фильмов. Благодаря ее харизматичному и невероятно красивому голосу эти композиции становились народными уже на следующий день после выхода картин в прокат. А потом стала народной и их исполнительница. О пути к славе, жизненных перипетиях и важных фактах биографии артистки вспоминаем сегодня, в ее юбилейный день рождения.

Лариса Кудельман появилась на свет 10 сентября 1955 года в Баку. Но уже через три года родители малышки — Александр Маркович и Галина Израилевна — переехали вместе с дочкой в Одессу. Здесь отец работал стекольщиком на стройке, а мать служила машинисткой. К детскому увлечению дочери музыкой относились спокойно — вполне подходящее для девочки занятие. Лариса училась игре на виолончели, но однажды взяла в руки микрофон, спела со сцены и поняла, что вот она — ее судьба.

— Мне было 12. И с тех пор я не могу представить себя непоющей. А выступила я, как сейчас помню, в пионерском лагере «Юный романтик». Тогда наш музыкальный руководитель Ильюшин Байрон привез в лагерь свой вокально-инструментальный ансамбль «Магелланы» и захотел, чтобы я спела с ним. О, как же я волновалась! Не спала всю ночь. Подумать только: мне предстояло впервые в жизни выступить на сцене, да еще и в сопровождении настоящих музыкантов с электрогитарами и саксофонами! Да, выступление прошло на ура, после чего ребята предложили мне по вечерам работать с ними на танцах. Я согласилась. Немного времени спустя начала петь и в ресторане, правда уже с другим коллективом. Днем училась в школе, а по вечерам два раза в неделю выступала.

Вечерние выступления дочери родители приняли в штыки. В их сознании не укладывалось, как такое вообще можно позволить юной девочке. Семья была на грани грандиозной ссоры, но вмешательство извне спасло ситуацию.

— Они категорически были против того, чтобы я пела. Моя мама была убеждена, что любая артистка — падшая женщина. На переубеждение родителей ушло очень много времени и нервов. Благо мой преподаватель по классу виолончели Жанна Михайловна Герасименко вступилась. Она выросла с моим папой в одном дворе. Именно ей каким-то чудом удалось повлиять на моих родителей. Хотя, впрочем, если бы не она, я бы, наверное, все равно что-то придумала ради того, чтобы петь. Это была уже не мечта, а предназначение, судьба. Мне было все равно, что я пою, лишь бы находиться на сцене.

Лариса успешно оканчивает «музыкалку» и заболевает джазом. Как позже окажется — навсегда. Но пока она вместе с музыкантами-одесситами делает свои первые шаги на этом пути.

— Джазу вообще невозможно научиться ни в одном вузе, ни в одной консерватории. Мне повезло: я с этим родилась. У меня диапазон около трех октав. Не всякая певица просто вытянет по тесситуре. Я не знаю, откуда это. Мама не знала, что такое джаз, папа — тем более…

Уже почти выпускница, она выдерживает большой конкурс и попадает на работу в Одесскую филармонию. Лариса становится солисткой вокального секстета «Волна» при эстрадном оркестре «Мы — одесситы». Она берет девичью фамилию матери (Долина) в качестве творческого псевдонима. Певица никогда не скрывала свою национальность, просто сочетание Лариса Долина показалась ей более звучным и ярким для сцены, нежели Лариса Кудельман.

— В шестнадцать лет у меня была ставка — четыре пятьдесят за концерт. Моя судьба — за все платить и всего добиваться своими силами. Но я не жалуюсь. Помню, со своей первой зарплаты я купила себе джинсы и маленький магнитофончик. Включала Джеро и училась на его песнях импровизировать. Кстати, спустя много лет мы познакомились и даже спели вместе. Я осталась в восторге от него, а он от меня.

Следующее десятилетие Лариса Долина сотрудничает с популярнейшими коллективами Советского Союза. Это государственные эстрадные оркестры Армении и Азербайджана (последний под руководством легендарного Полада Бюль-Бюль оглы, а также в оркестре «Современник», где вместе с руководителем Анатолием Кроллом подготовила «Антологию джазовой музыки»).

— Мы с ним придумали хитрую вещь: легализовали джаз, выдав его за «музыку угнетенных негров». Таким образом, с программой «Мы из джаза» нам удалось довольно успешно объездить весь Советский Союз.

А еще записывает свои первые композиции для кино. В 1978 году в прокат выходит картина Марка Захарова «Обыкновенное чудо», в которой Долиной доверили партию героини Эмилии.

Однако настоящий суперхит у Долиной появился в 1982-м — знаменитая песня для фильма «Чародеи» — «Три белых коня».

Карьера артистки идет в гору. Но каким-то удивительным образом ее хватает на всё, и даже больше. Певица продолжает свою учебу: сначала в Московском музыкальном училище имени Гнесиных — эстрадное отделение по классу вокала, а потом Гнесинский музыкально-педагогический институт. А еще Лариса выходит замуж. Ее избранником стал второй дирижер оркестра «Современник» Анатолий Миончинский. У супругов в 1983 родилась дочь Ангелина. Только вот семейное счастье все равно не сложилось, и пара рассталась. Всему виной стало пристрастие супруга к алкоголю.