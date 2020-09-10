«БелДжи» освоит сборку еще двух моделей Geely. Одна из них - купе-кроссовер Tugella

Источник материала: Tut.by

На предприятии «БелДжи» будет освоено производство купеобразного кроссовера Geely Tugella, который прежде был известен под внутризаводским индексом FY11 . Об этом говорит «Одобрение типа транспортного средства», выданное предприятию на эту модель, сообщает ресурс «Китайские автомобили» .





Одновременно белорусско-китайский производитель получил ОТТС и на кросс-хэтчбек GS , который, к слову, в России продается с осени прошлого года — «пятидверку» поставляют в соседнюю страну напрямую из Китая. Судя по документам, появившимся в базе Госкомитета по стандартизации Беларуси, речь идет о «серийном выпуске». Однако производство Tugella и GS ограничено партиями по 100 автомобилей в каждой. Технические характеристики и оснащение кроссовера и хетчбэка совпадает с теми, что указаны в полученных ранее российским представительством Geely ОТТС на машины китайской сборки. То есть для купеобразного кроссовера будут доступны два варианта двухлитрового турбомотора (200 и 238 л.с.), работающего в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Привод передний или полный.





У хетчбэка под капотом атмосферный мотор 1.8 мощностью 133 л. с., который сочетается с 6-ступенчатой коробкой («механика» или «робот» с двумя сцеплениями). Ранее о том, что на «БелДжи» начнется производство купе-кроссовера и хетчбэка GS сообщал и директор предприятия Геннадий Свидерский. По его словам, это должно произойти в 2021 году. Топ-менеджер уточнил и цену Tugella локальной сборки — около 30 тысяч долларов (без малого 79 тысяч рублей по курсу).

Как пояснили AUTO.TUT.BY на заводе, о полноценном производстве вышеуказанных моделей речь не идет — пока действительно будет собрано порядка сотни автомобилей методом крупноузловой сборки.