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«БелДжи» освоит сборку еще двух моделей Geely. Одна из них - купе-кроссовер Tugella
Источник материала: Tut.by
На предприятии «БелДжи» будет освоено производство купеобразного кроссовера Geely Tugella, который прежде был известен под внутризаводским индексом
Одновременно белорусско-китайский производитель получил ОТТС и на
У хетчбэка под капотом атмосферный мотор 1.8 мощностью 133 л. с., который сочетается с 6-ступенчатой коробкой («механика» или «робот» с двумя сцеплениями). Ранее о том, что на «БелДжи» начнется производство купе-кроссовера и хетчбэка GS
Как пояснили AUTO.TUT.BY на заводе, о полноценном производстве вышеуказанных моделей речь не идет — пока действительно будет собрано порядка сотни автомобилей методом крупноузловой сборки.
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На предприятии «БелДжи» будет освоено производство купеобразного кроссовера Geely Tugella, который прежде был известен под внутризаводским индексом FY11.
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