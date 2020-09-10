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«БелДжи» освоит сборку еще двух моделей Geely. Одна из них - купе-кроссовер Tugella

10.09.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На предприятии «БелДжи» будет освоено производство купеобразного кроссовера Geely Tugella, который прежде был известен под внутризаводским индексом FY11. Об этом говорит «Одобрение типа транспортного средства», выданное предприятию на эту модель, сообщает ресурс «Китайские автомобили».


Одновременно белорусско-китайский производитель получил ОТТС и на кросс-хэтчбек GS, который, к слову, в России продается с осени прошлого года — «пятидверку» поставляют в соседнюю страну напрямую из Китая. Судя по документам, появившимся в базе Госкомитета по стандартизации Беларуси, речь идет о «серийном выпуске». Однако производство Tugella и GS ограничено партиями по 100 автомобилей в каждой. Технические характеристики и оснащение кроссовера и хетчбэка совпадает с теми, что указаны в полученных ранее российским представительством Geely ОТТС на машины китайской сборки. То есть для купеобразного кроссовера будут доступны два варианта двухлитрового турбомотора (200 и 238 л.с.), работающего в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Привод передний или полный.


У хетчбэка под капотом атмосферный мотор 1.8 мощностью 133 л. с., который сочетается с 6-ступенчатой коробкой («механика» или «робот» с двумя сцеплениями). Ранее о том, что на «БелДжи» начнется производство купе-кроссовера и хетчбэка GS сообщал и директор предприятия Геннадий Свидерский. По его словам, это должно произойти в 2021 году. Топ-менеджер уточнил и цену Tugella локальной сборки — около 30 тысяч долларов (без малого 79 тысяч рублей по курсу).

Как пояснили AUTO.TUT.BY на заводе, о полноценном производстве вышеуказанных моделей речь не идет — пока действительно будет собрано порядка сотни автомобилей методом крупноузловой сборки.

 
 
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На предприятии «БелДжи» будет освоено производство купеобразного кроссовера Geely Tugella, который прежде был известен под внутризаводским индексом FY11.
 
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