|
Через три года карты Google вернулись на Apple Watch
Источник материала: Onliner
В 2017 году карты Google исчезли с умных часов Apple, так как поисковая корпорация не могла обойти сложности, связанные с ограничениями работы сервиса на смартчасах. После очередного апдейта картографический сервис вновь
Для ввода информации о маршруте пользователь все так же должен использовать смартфон, а часы будут лишь указывать дорогу в текстовом формате.
Маршрут прокладывается пошагово, часы уведомляют (в том числе иконками с указателями, а также вибрацией), где и когда сделать маневр, повернуть, свернуть и так далее. Также на экран выводится примерное время прибытия в точку интереса.
Приложение позволяет выбрать один из режим путешествий — для тех, кто на машине, пешком, на велосипеде или общественном транспорте.
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.57" (324x394, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.5" (272x340, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017 году карты Google исчезли с умных часов Apple, так как поисковая корпорация не могла обойти сложности, связанные с ограничениями работы сервиса на смартчасах. После...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)