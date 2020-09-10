Через три года карты Google вернулись на Apple Watch

Источник материала: Onliner

В 2017 году карты Google исчезли с умных часов Apple, так как поисковая корпорация не могла обойти сложности, связанные с ограничениями работы сервиса на смартчасах. После очередного апдейта картографический сервис вновь доступен на Apple Watch.

Для ввода информации о маршруте пользователь все так же должен использовать смартфон, а часы будут лишь указывать дорогу в текстовом формате.

Маршрут прокладывается пошагово, часы уведомляют (в том числе иконками с указателями, а также вибрацией), где и когда сделать маневр, повернуть, свернуть и так далее. Также на экран выводится примерное время прибытия в точку интереса.

Приложение позволяет выбрать один из режим путешествий — для тех, кто на машине, пешком, на велосипеде или общественном транспорте.